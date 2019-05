„Płakałam przez dwie godziny”. Aktorka grająca Brienne o ostatnich chwilach na planie „Gry o tron”

Gwendoline Christie przyznała przed brytyjskimi telewidzami, że po nagraniu ostatnich scen 8. sezonu „Gry o tron” zupełnie się rozkleiła i nie mogła dojść do siebie. Aktorkę wzruszyły pożegnalne przemowy jej kolegów z planu.

– Mówiłam sobie od lat, że to się skończy i że muszę być gotowa, żeby odejść – mówiła aktorka w The Graham Norton Show. – Kiedy doszło do nagrywania ostatniego odcinka czułam się dobrze przez cały dzień. Ale kiedy pojawiły się przemówienia, rozkleiłam się i nie mogłam przestać płakać przez dwie godziny – przyznała.

Christie zdradziła, że praca na planie „Gry o tron” wycisnęła z niej „ostatnie soki”. Wyznała, że czuje się emocjonalnie wzruszona po zakończeniu serialu, a rola Brienne z Tarthu zmieniła jej życie.

Aktorka wyjawiła, że zdziwiło ją to, że ludzie okazywali tyle sympatii dla granej przez nią postaci – Nikt nie był bardziej zdziwiony niż ja, że ​​ludzie polubili moją postać – powiedziała. – Wcześniej założyłam, że ponieważ nie była ona atrakcyjną kobietą, ludzie nie mogliby za nią pójść – przyznała.

Christie została również zapytana o to, czy ujawni jakieś informacje z finałowego odcinka serialu, jednak zdecydowanie odmówiła.

„Gra o tron” – kiedy premiera 6. odcinka 8. sezonu?

Szósty, finałowy odcinek ósmego sezonu serialu „Gra o tron” pojawi się na HBO w poniedziałek 20 maja. Będzie to ostatni odcinek całej serii. W poniedziałek 13 maja na HBO o godzinie 20:10 obejrzeć można powtórkę 5. odcinka 8. sezonu „Gry o tron”. Wszystkie dotychczas wyemitowane odcinki dostępne są także na HBO GO. Wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

Ile zarabia Gwendoline Christie i inne gwiazdy serialu „Gra o tron”?

1. Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

500 tys. dol. za odcinek



2. Kit Harrington (Jon Snow)

500 tys. dol. za odcinek



3. Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

500 tys. dol. za odcinek



4. Jaime Lannister ( Nikolaj Coster-Waldau)

500 tys. dol. za odcinek



5. Lena Headey (Cersei Lannister)

500 tys. dol. za odcinek



6. Maisie Williams (Arya Stark)

175 tys. dol. za odcinek



7. Sophie Turner (Sansa Stark)

175 tys. dol. za odcinek



8. Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark)

175 tys. dol. za odcinek



9. Alfie Allen (Theon Greyjoy)

100 tys. dol. za odcinek



10. Natalie Dormer (Margaery Tyrell)

100 tys. dol. za odcinek



11. Iain Glen (Jorah Mormont)

100 tys. dol. za odcinek



13. Nathalie Emmanuel (Missandei)

100 tys. dol. za odcinek



14. Gwendoline Christie (Brienne)

100 tys. dol. za odcinek



15. Aidan Gillen (Petyr Baelish)

100 tys. dol. za odcinek



16. Conleth Hill (Lord Varys)

100 tys. dol. za odcinek



17. Richard Madden (Robb Stark)

Umowa na 6 mln dol.



18. Natalia Tena (Osha)

Umowa na 5 mln dol.



19. Rose Leslie (Ygritte)

Umowa na 4 mln dol.



20. John Bradley (Samwell Tarly)

100 tys. dol. za odcinek

