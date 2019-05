Znamy zwycięzców „Tańca z gwiazdami”. „Otworzyłaś nam oczy na wiele spraw”

„Taniec z gwiazdami” to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością. W 9. edycji show występowali: tenisistka Agnieszka Radwańska i Stefano Terrazzino, modelka Anna Jagodzińska i Michał Jeziorowski, prezenterka i blogerka Tamara Gonzales Perea i Rafał Maserak, menedżerka Dominika Tajner-Wiśniewska i Wojciech Jeschke, blogerka kulinarna Justyna Żyła i Tomasz Barański, były komandos i aktor serialu „Policjantki i Policjanci" Mariusz Węgłowski i Kasia Vu Manh, piosenkarz Czadoman i Walerija Żurawlewa, Mister Polski 2017 Jakub Kucner i Lenka Klimentova, aktor i komik Sebastian Stankiewicz i Janja Lesar, trener Qczaj i Paulina Biernat. Do finału dotarli: niewidoma biegaczka Joanna Mazur i Jan Kliment oraz twórca internetowy Tomasz „Gimper" Działowy i Natalia Głębocka.

Joanna Mazur kontra Tomasz Gimper

Podczas finałowego odcinka na parkiecie po raz kolejny zaprezentowali się wszyscy uczestnicy show. Do programu na fotel jurora gościnnie powrócił Michał Malitowski. Tancerz musiał zrezygnować z oceniania uczestników w 9. edycji show ze względu na kłopoty zdrowotne.

W ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami" Joanna Mazur i Jan Kliment zatańczyli foxtrota do piosenki „Strangers in the Night" Franka Sinatry. Ich występ docenili jurorzy. Para otrzymała 38 punktów. Tomasz Działowy wraz z Natalią Głębocką zatańczyli do piosenki „Bailando" Enrique Iglesiasa. Otrzymali 23 punkty. W kolejnej rundzie zmagańJoanna Mazur i Jan Kliment wykonali sambę do piosenki Margaret „Tempo" (36 punktów). Następnie na parkiecie pojawili się ich konkurenci, którzy zatańczyli foxtrota do piosenki Andrzeja Piasecznego „Śniadanie do łóżka" (28 punktów).

W ostatniej rundzie obie pary wykonały tzw. show dance. Po tańcu Joanny Mazur, Iwona Pavlovic nie kryła wzruszenia. - Nie ma piękniejszej oceny tego tańca niż łzy osoby, które go oglądają. Otworzyłaś nam, widzącym, oczy na wiele spraw – oceniła jurorka. Mazur i Kliment otrzymali maksymalną notę od wszystkich jurorów. Gimper zatańczył show dance do piosenki „Game of Thrones Theme" Ramina Djawadiego. Zgarnął 31 punktów.

Publiczność głosami SMS zadecydowała, że Kryształowa Kula trafia do niewidomej biegaczki Joanny Mazur i jej tanecznego partnera Jana Klimenta. Po werdykcie Mazur podziękowała wszystkim za okazane wsparcie.

