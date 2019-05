Arnold Schwarzenegger został zaatakowany. Do sieci trafiło nagranie

Do zdarzenia doszło w Republice Południowej Afryki. To tam 71-letni były gubernator Kalifornii spotkał się z fanami podczas imprezy Arnold Classic Africa, która zrzesza zawodników uprawiających kulturystykę oraz sztuki walki. Na nagraniu, które na instagramowym profilu Schwarzeneggera doczekało się już ponad 3 mln wyświetleń, widać, że gwiazdor pozuje do zdjęć i sam kręci filmik na Snapchata. W pewnym momencie Schwarzenegger został zaatakowany od tyłu przez mężczyznę, który z wyskoku kopnął go w plecy. Aktor potknął się, a napastnik wylądował na ziemi. Po chwili obezwładniła go ochrona.

Fani zaniepokojeni

Schwarzenneger w jednym z wpisów na Twitterze podziękował fanom za troskę i dodał, że nie ma się o co martwić. „Myślałem, że jestem popychany przez tłum, co zdarza się często. Zorientowałem się, że ktoś mnie kopnął wówczas, gdy obejrzałem nagranie, jak wy wszyscy. Cieszę się, że idiota nie przerwał mojego Snapchata” – napisał aktor.