„Pieśń lodu i ognia” w „Grze o tron”. Twórcy serialu oddają cześć książkom George’a Martina

Uwaga. Tekst zawiera spoilery dotyczące 6. odcinka ósmego sezonu „Gry o tron”.

Książkę zatytułowaną „Pieśń lodu i ognia” na spotkanie małej rady w finałowym odcinku przynosi Samwell Tarly. Jak tłumaczy nowy arcymaester, w księdze spisane są dzieje Siedmiu Królestw po śmierci króla Roberta Baratheona, czyli z grubsza to, co opisał Martin w swoich książkach.

Autorem fikcyjnej książki jest arcymaester Ebrose. Postać ta pojawiała się już wcześniej w serialu w 7. sezonie. To właśnie Ebrose szkolił Sama Tarly’ego na maestra. I to właśnie on zaczął pisać „Kronikę wojen po śmierci króla Roberta I”. Już wtedy Sam stwierdził, że książka powinna mieć bardziej chwytliwy tytuł. Jak widać, maester uległ namowom swego ucznia, a prawdopodobnie skorzystał też z jego pomocy przy pisaniu swojego dzieła.

Jednak książka nie jest dokładnym odwzorowaniem prawdziwej „Pieśni lodu i ognia”. Oczywiście cykl Martina uwzględnia dłuższy okres czasu, ale to nie wszystko. Ebrose w swojej kronice w ogóle nie uwzględnia roli Tyriona Lannistera. To także może być mrugnięcie okiem do fanów i drobna uszczypliwość w stronę George’a Martina, który stwierdził w jednym z wywiadów, że Tyrion jest jednym z jego ulubionych bohaterów.

To nie pierwsze tego typu nawiązanie, które widzieliśmy w dziejach kinematografii. Podobnie w filmie Władca Pierścieni była przedstawiona książka, którą napisał Bilbo Baggins, fikcyjny bohater z dzieł J. R. R Tolkiena. Tę książkę my znamy pod tytułem „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Warto zauważyć, że w tym przypadku to sam Tolkien umieścił taki smaczek w swoich książkach i kiedy „Hobbita” miał napisać Bilbo, to autorem „Władcy Pierścieni” ma być Frodo Baggins, a jego końcówki Sam Gamgee.

Galeria:

Najlepsze memy po emisji 5 odcinka 8 sezonu „Gry o tron”