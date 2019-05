Mel B straciła wzrok. Do zdarzenia doszło przed próbą zespołu Spice Girls

Mel B przewieziona została w zeszłym tygodniu do szpitala Moorfields Eye Hospital w Londynie. Według świadków, miała krzyczeć z bólu i przerażenia, że „jest całkowicie ślepa” i „nic nie widzi” . Gwiazda ma za sobą katastrofę okulistyczną – po nieudanym zabiegu laserowym w 2014 roku, straciła wzrok w lewym oku.

„The Sun” podaje, że artystka opuściła już szpital, ponieważ odzyskała wzrok w prawym oku. Zrobiła to jednak wbrew zaleceniom lekarzy, gdyż zależy jej na tym, aby odpowiednio przygotować się do nadchodzącej trasy koncertowej. „Mel była w bardzo złym stanie. Inne dziewczyny (ze Spice Girls – red.) oraz ich menedżerowie bardzo się o nią martwili” – przekazało anonimowe źródło w rozmowie z dziennikarzami. „Nikt nie wie, jak do tego doszło, jednak otrzymała szybkie i skuteczne leczenie. Nie wiadomo, czy tymczasowa utrata wzroku związana jest z jej wcześniejszymi problemami, jednak to bardzo prawdopodobne” – przekazał anonimowy informator.

W trasie koncertowej Spice Girls w 2019 roku oprócz Mel B zobaczymy: Geri Horner, Emmę Bunton i Melanie Chisholm. Zabraknie Victori Beckham.

