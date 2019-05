Dlaczego Madonna nosi przepaskę na oku? Oto wszystko, co wiadomo na ten temat

O występie Madonny podczas Eurowizji dyskutuje cały świat. Niektórzy krytykują piosenkarkę, wprost pisząc o tym, że „fałszowała” , inni krytykują wybór jej garderoby, a część za odniesienia, które nie powinny teoretycznie pojawić się na takiej imprezie. Pod koniec show przygotowanego przez piosenkarkę dwoje tancerzy odwróciło się tyłem do publiczności ukazując flagi Izraela i Palestyny na plecach. Napięcie między zwaśnionymi narodami trwa już od kilkudziesięciu lat, a część artystów notorycznie bojkotuje prośby o występ w Izraelu.

Wszyscy zastanawiają się także, dlaczego Madonna od jakiegoś czasu nosi przepaskę. Chociaż Madonna znana jest z kontrowersyjnych części garderoby, jej fani nie mają pojęcia, czego ma ona być symbolem. Piosenkarka wcześniej pojawiła się w niej na gali Billboard Music Awards. Wszystko wskazuje na to, że przepaska z literą X jest nowym ukazuje po prostu nowe „wcielenie” artystki – jej nowy album zatytułowany jest bowiem „Madam X” . – Czuję, że kiedy zaczęłam karierę, jak artystka, byłam naiwna. Chciałabym móc wrócić do tego czasu w moim życiu, kiedy dopiero zaczynałam w Nowym Jorku i nie obchodziło mnie to, co myślą inni – przekazała w rozmowie z fanami, pytana o przepaskę, w której pojawia się także w teledyskach do utworów ze swojej nowej płyty.

