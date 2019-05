Aktorzy „Got” skrytykowali petycję fanów. Już 1,2 mln osób chce powtórzenia finału

Na ósmy sezon „Gry o tron” fani serii czekali dwa lata. Oczekiwania były ogromne, a z wielu opinii w mediach społecznościowych wynika, że scenarzyści w niektórych aspektach nie zdołali im sprostać. Pojawił się więc pomysł, by ostatnią odsłonę walki o Żelazny Tron napisać od nowa, przy udziale innych twórców. Pod internetową petycją utworzoną w tym celu na portalu change.org podpisało się już ponad milion osób. Fakt ten szczególnie nie spodobał się odtwórcy roli Brana.

– To niedorzeczne, że ludzie sądzą, iż mogą domagać się innego zakończenia, bo to im się nie podobało. Głupio odebrałem to całkiem personalnie, choć oczywiście nie powinienem. Moim zdaniem zakończenie jest jednak świetne – podkreślał Isaac Hempstead Wright. Wywiad miał miejsce jeszcze przed emisją ostatniego odcinka, tak więc w swojej wypowiedzi aktor odnosił się głównie do zwrotu fabularnego dotyczącego postaci Daenerys Targaryen. Przekonywał, że nietrafiony jest argument o zbyt słabym przygotowaniu tego wątku. W podobnym tonie wypowiadał się także Jacob Anderson, grający Szarego Robaka. Jego zdaniem petycja jest „obraźliwa” dla wszystkich, którzy ciężko pracowali przy tworzeniu ósmego sezonu „Gry o tron”.

Rekordy oglądalności

Ósmy i ostatni sezon „Gry o tron” zgodnie z oczekiwaniami sięga po kolejne rekordy stacji HBO. Już pierwszy odcinek finałowej serii pobił rekord, osiągając liczbę 17,4 mln widzów. Później o 400 tys. osób wynik ten poprawił odcinek trzeci. Piąty i przedostatni epizod wywindował tę liczbę do 18,4 mln widzów.

Przypominamy, że podawana liczba dotyczy zarówno oglądających w telewizji HBO, jak i na internetowej platformie HBO GO. Liczba 18,4 mln dotyczy jednak tylko pierwszego dnia emisji. Średnia widzów na każdy odcinek w tym sezonie to 43 miliony. W stosunku do poprzedniego sezonu mamy więc poprawę aż o 10 milionów.

Memy z Daenerys

Jeżeli jeszcze nie oglądaliście piątego odcinka finałowego sezonu „Gry o tron”, to radzimy wstrzymać się z przeglądaniem zamieszczonych poniżej memów. Zawierają one spoilery odnoszące się do istotnych wydarzeń z tego epizodu.

