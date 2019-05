Diuretyki i zamach na cara. Uczestnik „Milionerów” stracił 19 tys. złotych

Jako pierwszy z pytaniami zmierzył się Paweł Młynarczyk z Siemianowic Śląskich. Trudności pojawiły się przy pytaniu za 10 tysięcy złotych. Diuretyki to leki, po których więcej czasu spędzamy:

A) w sypialni

B) w siłowni

C) w toalecie

D) na haju

Uczestnik nie znał odpowiedzi na to pytanie, dlatego też postanowił skorzystać z koła ratunkowego pół na pół. Komputer odrzucił losowo dwie odpowiedzi: A oraz B. Gracz zdecydował się zaznaczyć odpowiedź C, która okazała się poprawna, ponieważ diuretyki są to leki moczopędne, których działanie opiera się na powodowaniu wzrostu wydalania jonów sodowych, co powoduje szybsze pozbywanie się wody przez organizm.

Kolejne problemy spowodowało pytanie za gwarantowane 40 tys. złotych.

Czyich starszych braci skazano na śmierć za przygotowywanie zamachu na życie cara Aleksandra III?

A) Piłsudskiego i Lenina

B) Dmowskiego i Stalina

C) Marksa i Engelsa

D) Żwirki i Wigury

Uczestnik po chwili wahania wybrał odpowiedź C, która okazała się błędna. Za przygotowywanie zamachu zostali bowiem skazani bracia Piłsudskiego i Lenina, a więc poprawna odpowiedź to A. Tym samym gracz stracił 19 tysięcy złotych i wyszedł ze studia z gwarantowaną nagrodą w wysokości 1000 złotych.

W dalszej części programu przed szansą wygrania miliona złotych stanął maturzysta Adrian Thrun z Gdańska. Problemy pojawiły się już przy pierwszym pytaniu.

Która z tych liter najbardziej przypomina łamaną otwartą?

A) A

B) O

C) T

D) M

Uczestnik zastanawiał się nad zaznaczeniem odpowiedzi A, jednak ostatecznie postanowił skorzystać z koła ratunkowego pół na pół. Komputer odrzucił warianty A oraz C. Gracz definitywnie wybrał odpowiedź D, która była poprawna.

Z koła ratunkowego telefon do przyjaciela gracz skorzystał także przy pytaniu za 2000 złotych. Morze Martwe rozsławiło wysokie stężenie tego związku chemicznego:

A) HCl

B) NaCl

C) NaOH

D) CO

Koleżanka gracza postawiła na B. Uczestnik zasugerował się jej wskazówką i definitywnie zaznaczył wariant B. NaCl (chlorek sodu, czyli sól) to poprawna odpowiedź.

