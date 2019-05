„Gra o tron”. Szaleństwo w sieci. Fani zachwyceni transformacją postaci Roberta Arryna

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery dotyczące serialu „Gra o tron” !

Transformację Lino Facioli jako Roberta Arryna fani porównują w sieci do postaci Nevilla Longbottoma z serii „Harry Potter” . Lino Facioli miał 11 lat, kiedy po raz pierwszy widzowie zobaczyli go na ekranie w serialu „Gra o tron” . Od tego czasu głównie kojarzono go ze sceną, gdy matka karmiła go piersią na tronie. Obecnie aktor ma 18 lat.

Kim był Robert Arryn w serialu „Gra o tron”?

Robert Arryn w serialu „Gra o tron” był lordem Orlego Gniazda i Obrońcą Doliny, jedynym synem lorda Jona Arryna i jego trzeciej żony lady Lysy Arryn z rodu Tully. Był też siostrzeńcem lorda Edmurego Tylly'ego i lady Catelyn Stark oraz kuzynem Robba, Sansy, Aryi, Brana i Rickona Starków. W serialu przedstawiony jako bardzo niesamodzielny, chorowity i zepsuty chłopiec, przywiązany do matki. Cierpiał na padaczkę, a jego matka, która urodziła go po około 8 poronieniach, zaczęła być wobec niego nadopiekuńcza. Lord Jon chciał wysłać go na Smoczą Skałę, aby wychował go Stannis Baratheon. Jego żona lady Lysa zaplanowała i przeprowadziła w związku z tym jego śmierć, a niedługo później poślubiła Littlefingera. Pewnego dnia zauważyła jednak jak Petyr całuje się z Sansą, w związku z czym chciała wyrzucić ją przez Księżycowe Drzwi w Orlim Gnieździe. Córkę Starka uratował Littlefinger i zepchnął w otchłań lady Lysę.

Lino Facioli odpowiada fanom serialu

Wszystko wskazuje na to, że Lino Facioli nie spodziewał się, że pojawienie się postaci granej przez niego na ekranie w finałowym odcinku serialu wzbudzi takie zainteresowanie. Na Twitterze w kilku postach skomentował całą sytuację. „Z pewnością nie spodziewałem się tego, że mój poranek tak się zacznie” – napisał. Odnosząc się do swojej pracy w serialu dodał: „9 lat temu miałem zaszczyt zostać zaproszonym do pracy w tej niesamowitej serii. To była wpsaniała przygoda i jestem bardzo wdzięczny za to, że mogłem być jej częścią” – napisał 18-letni dziś aktor.

Czytaj także:

Aktorzy „Got” skrytykowali petycję fanów. Już 1,2 mln osób chce powtórzenia finału