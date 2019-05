Robert De Niro oddał hołd Alowi Pacino. Niedługo wspólnie pojawią się w filmie Netfliksa

75-letni Robert De Niro wręczał nagrodę 79-letniemu Alowi Pacino podczas uroczystości American Icon Awards w Beverly Wilshire Four Seasons Hotel w Kalifornii. Na zdjęciach widać, jak żartują na scenie, po tym, gdy aktor znany z filmu „Taksówkarz” (1976), wygłosił przemówienie na temat starszego przyjaciela z planu.

De Niro mówił m.in. o nadchodzącym filmie Netfliksa „Irlandczyk” w reżyserii Martina Scorsese, gdzie zobaczymy zarówno jego, jak i Ala Pacino. – Patrząc na te klipy z filmów sprzed lat z Alem, nie mogę oprzeć się myśli: dlaczego ja nie otrzymałem tych ról? Chyba wybrali kogoś starszego – żartował De Niro. – Al i ja spotkamy się ze sobą, często rozmawiamy o życiu, pracy, rywalizując ze sobą zaciekle. Jego kariera zaczęła się w „Ojcu chrzestnym” , a dwa lata później w drugiej części tego filmu zagrał ponownie Michaela Corleone. Ja w retrospekcjach grałem młodego Vito Corleone. Upraszczając, grałem ojca Ala. I od tego czasu myślę, że stałem się dla niego ojcem. On patrzy na mnie w taki sposób – kontynuował żarty De Niro. – Na planie tego filmu nie spotkaliśmy się wcale. Doszło do tego dopiero 21 lat później przy okazji tworzenia filmu „Gorączka” . Wówczas jego bohater chciał zabić tego, którego grałem ja. Jakby się nad tym zastanowić to naprawdę gówniana rzecz, jaką chcesz zrobić swojemu ojcu – mówił. Na scenę De Niro zaprosił Pacino znanym cytatem z filmu „Człowiek z blizną” (1983): „Say hello to your little friend” (pol. „Powiedz cześć do twojego małego kolegi” ).

W rozmowie z CBS Al Pacino mówił o swojej nagrodzie, że go „pobudziła” i „czuł się wspaniale” . W trakcie imprezy, która odbyła się po uroczystej gali, aktorzy pozowali także w towarzystwie Sylvestra Sallone'a. Wśród laureatów nagrody za osiągnięcia życia znaleźli się ikona muzyki Quincy Jones i bokser Ecander Holyfield.

Wśród innych znanych osób, które pojawiły się na uroczystości byli m.in. 64-letnia była supermodelka Jenice Dickinson, 48-letnia modelka Naomi Campbell czy 45-letni aktor Petre Lacinelli ze swoją partnerką Lily Anne Harrison.

