Jej ojcem był Ted Bundy, najkrwawszy morderca w historii USA. Co wiemy o Rose Bundy?

Na niechlubne miano najkrwawszego mordercy w historii USA Ted Bundy zasłużył sobie zabijając co najmniej 30 kobiet a terenie sześciu stanów w latach 70. Mężczyzna dwukrotnie uciekł także z budynków wymiaru sprawiedliwości. Ostatecznie skazany został na śmierć i stracono go na krześle elektrycznym 24 stycznia 1989 roku o godzinie 7:16 w więzieniu stanowym Flordy w Raiford. Zanim jednak do tego doszło, proces Teda Bundy'ego był pierwszym transmitowanym w amerykańskich telewizjach. Występował on w roli własnego obrońcy. W trakcie jednej z tych transmisji oświadczył się swojej byłej współpracownicy Carole Ann Boone, która akurat zeznawała w jego procesie. Kobieta powiedziała „tak” .

Państwo Bundy mieli przekupić strażników, aby otrzymywać zgodę na intymne widzenia w więzieniu. Boone w 1982 roku urodziła córkę. Jakiś czas później rozwiodła się z Bundym i zmieniła nazwisko swoje oraz swojego dziecka.

Dziewczynka po narodzinach nazywała się Rose Bundy, a niektórzy nazywali ją Rosa. Pomimo tego, że dziewczynka przyszła na świat w najgorszym możliwym dla jej ojca momencie (wciąż trwał proces), jej matka zdecydowała się kilka razy zabrać ją do więzienia, aby mogła odwiedzić swojego ojca. Wówczas powstały rodzinne zdjęcia Teda, Carole i Rose Bundy. W wizytach tych często brał udział też Jayme, syn Carole z poprzedniego związku. Nie wiadomo, co się zmieniło, jednak na trzy lata przed egzekucją Bundy'ego, Boone rozwiodła się z nim i na dobre opuściła Florydę wraz z dziećmi.

Istnieją różne teorie na temat tego, co dokładnie stało się z Rose. Kobieta miałaby teraz 37 lat. Według licznych dziennikarzy Boone wyszła ponownie za mąż, a Rose obecnie znana jest jako Abigail Griffin i mieszka w Oklahomie. Wersja ta jednak nigdy ostatecznie nie została potwierdzona. W 2008 roku Ann Rule, amerykańska pisarka, autorka książki o Tedzie Bundym „The Stranger Beside Me” postawiła sprawę jasno, pisząc, że nie ma zamiaru zdradzać szczegółów na temat rodziny Bundy'ego, ponieważ „oni wszyscy już dość wycierpieli” . – Słyszałam, że córka Teda jest miłą i inteligentną młodą kobietą, ale nie mam pojęcia, gdzie mieszka ona i jej matka – napisała. Jakiś czas później na swojej stronie internetowej wyjaśniła: „Celowo unikałam wiedzy na temat pobytu byłej żony Teda Bundy'ego i jego córki. Nie chcę wiedzieć, gdzie są. Nigdy nie chcę być zaskoczona jakimś pytaniem reportera na ten temat. Wiem tylko, że córka Teda wyrosła na piękną kobietę” .

Nazwisko Abigail Griffin po raz pierwszy pojawiło się na forum internetowym w 2016 roku. Anonimowy internauta napisał wówczas: „Córka Bundy'ego nazywa się teraz Abigail Griffin i mieszka w Oklahomie. Nie będę mówić więcej, aby chronić ich prywatność, ale KORZYSTA z Facebooka” . „Jamey Boone (najstarszy syn Carole) również ma profil na Facebooku, na którym można znaleźć stronę Carol, gdzie z kolei znaleźć można jej córkę (Rose). Jej córka i Jamey nie są znajomymi na Facebooku” .

