Wpadka w „Milionerach”? Masoni: dwie odpowiedzi były prawidłowe

Teleturniej „Milionerzy” jest emitowany od poniedziałku do czwartku na antenie TVN o godzinie 20.55. Jedno z zadanych przez Huberta Urbańskiego pytań wywołało wśród widzów pewne kontrowersje.

Który ze szkolnych przyborów jest jednym z symboli wolnomularstwa?

A: linijka

B: cyrkiel

C: nożyczki

D: ołówek

Uczestnik miał wątpliwości. Poprosił o pomoc publiczność. Widownia w studiu wybrała w większości (54 proc.) odpowiedź B. Uczestnik zaufał im i wygrał tysiąc złotych. Kontrowersje wśród użytkowników mediów społecznościowych wzbudziły odpowiedzi, które były dostępne do wyboru. Przekonywali, że zarówno cyrkiel jak i węgielnica to dwa główne symbole masońskie. Węgielnica zaś to w ich symbolice „linijka złożona pod kątem prostym".

– Pytano nie o znak, a o symbol. Znak jest jednoznaczny, przy symbolu interpretacje mogą być dowolne, symbol nigdy nie ma jednoznacznej definicji. Dlatego uważam, że pytanie było po prostu źle postawione – powiedział prof. Tadeusza Cegielskiego, znawca zagadnień wolnomularskich w rozmowie z dziennikarzami o2.pl.

„Cyrkiel reprezentuje sferę duchowości i wieczności, jak i również aktywne siły Boga i człowieka. Dodatkowo, jest symbolem określającym zasady i ograniczenia, a także granice nieskończoności” – czytamy w wyjaśnieniu opublikowanym na stronie TVN.