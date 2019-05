Premiera hitu Tarantino w Cannes. Reżyser wystąpił z apelem na wzór twórców Avengersów

To jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów całego 2019 roku. Nie tyko ze względu na obsadę (m.in. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino i Rafał Zawierucha), ale też sam temat. Amerykański reżyser zamierza opowiedzieć swoją historię na tle krwawych zbrodni dokonywanych przez bandę Charlesa Mansona, w tym zamordowania żony Romana Polańskiego – Sharon Tate. Od pewnego czasu spekuluje się, że znany z kreatywności Tarntino może poprowadzić tę opowieść zupełnie niespodziewanym torem. Oświadczenie wydane przez reżysera może wyłącznie wzmocnić te podejrzenia.

Przy okazji premiery swojego nowego dzieła na festiwalu filmowym w Cannes Quentin Tarantino wystosował bowiem specjalny apel do oglądających. „Kocham Kino. Wy kochacie Kino. To podróż, polegająca na odkrywaniu historii po raz pierwszy” – zaczął reżyser takich hitów jak „Pulp Fiction”, „Wściekłe psy”, „Kill Bill”, „Bękarty wojny”, czy „Django”.

„Jestem podekscytowany będąc tu, w Cannes i mogąc się podzielić „Pewnego razu... w Hollywood” z festiwalową publicznością. Aktorzy i członkowie ekipy filmowej pracowali wyjątkowo ciężko, by stworzyć coś oryginalnego. Proszę tylko o to, by unikać ujawniania elementów, które mogą pozbawić późniejszych widzów możliwości odbierania tego filmu w ten sam sposób. Dziękuję” – napisał Tarantino.

„Avengers: Endgame” wzorem, „Gra o tron” przestrogą

To nie pierwszy w tym roku tego typu apel. Wcześniej, przed kwietniową premierą, o to samo prosili swoich fanów twórcy filmu „Avengers: Endgame”. Trzeba przyznać, że w tamtym przypadku współpraca pomiędzy studiem filmowym, fanami i dziennikarzami przebiegała wzorowo, a przed spoilerami z powodzeniem pilnowano się w większości mediów przez całe dwa tygodnie. Znacznie gorzej pod tym względem wypadła „Gra o tron”, której zakończenie niektórzy fani poznali już około drugiego odcinka finałowego sezonu. Jak będzie w przypadku filmu Tarantino? Przekonamy się już w ciągu najbliższych tygodni. Polska premiera „Pewnego razu... w Hollywood” już 9 sierpnia.

