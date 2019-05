Coca-Cola + „Stranger Things” = hit? Na pewien czas powróci smak z 1985 roku

Uważni widzowie na ślad współpracy Coca-Coli i „Stranger Things” mogli natrafić już podczas oglądania teasera do sezonu trzeciego hitowego serialu Netfliksa. W scenie na basenie widzimy nietypowo wyglądającą puszkę kultowego napoju. Okazuje się, że jest to dokładnie odwzorowane opakowanie z tamtej epoki.

Akcja trzeciego sezonu serialu toczy się bowiem w roku 1985. Wtedy też na amerykański rynek próbowano wprowadzić napój o nazwie New Coke. Miał to być nieco słodszy, nowy model coli, zastępujący znany już produkt. Pomysł ten spotkał się jednak z taką krytyką, że firma wycofała się z niego już po 79 dniach. Trudno nawet wyobrażać sobie, jak wyglądałoby to dzisiaj, w świecie mediów społecznościowych.

Tym razem Coca-Cola nie zamierza powtarzać starych błędów i New Coke wprowadza jedynie na pewien czas, jako ciekawostkę. Ma ona towarzyszyć promocji serialu, podobnie jak serial ma promować napój. Przedstawiciele koncernu podkreślali, że specjalna puszka będzie pojawiać się jedynie w naturalnych momentach i w żaden sposób nie wpłynie na odbiór serialu, a wręcz doda mu wiarygodności.

Fanom serialu z pewnością spodoba się też specjalnie na tę okazję przygotowana reklama. Z dużym wyczuciem nawiązuje ona do stylistyki „Stranger Things”. Występują w niej także bohaterowie tego tytułu. Trzeba przyznać, że Coca-Cola sprytnie próbuje przemycić reklamy do słynącego z ich braku Netfliksa. Serwisy streamingowe od dawna stanowią łakomy kąsek dla reklamodawców. Platforma Hulu testuje opcję z wyświetlaniem reklam podczas pauzy w oglądaniu, wciskanej przez użytkownika. Z kolei w „Grze o tron” HBO (celowo lub przez pomyłkę) umieściło kubek ze Starbucksa. W tym ostatnim wypadku reakcja fanów była jednak jednoznacznie negatywna.