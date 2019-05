Depp oskarża Heard, że namalowała sobie siniaki. „On był pod wpływem ekstazy”

Ze zgromadzonego przez aktora i jego prawników materiału wynika, że Depp nie był agresorem, a ofiarą. W mediach społecznościowych kilka miesięcy temu pojawiło się zdjęcie aktora z siniakami na twarzy, które ma potwierdzać tę tezę. Depp chce uwiarygodnić przedstawianą przez siebie wersję wydarzeń zeznaniami świadków, wieloma zdjęciami, a także nagraniami wideo, którymi dysponuje. Z tego materiału wynika, że Amber Heard miała być wyjątkowo brutalna – miała okładać aktora pięściami po twarzy, kopać go, a nawet rzucać w niego przedmiotami, co doprowadziło do tego, że aktor musiał trafić na stół operacyjny, by przejść operację ręki. Co więcej, Depp twierdzi, że sytuacja była na tyle poważna, że mógł stracić życie. – Bałem się, że stracę palec, rękę i moje życie – powiedział.

Inną wersję tego zdarzenia przedstawiła Amber Heard. Kobieta przekonuje, że Depp stracił czubek palca, kiedy był „pijany i pod wpływem ekstazy”. Publikowane przez aktora nowe informacje w sprawie jakoby Amber Heard „malowała sobie siniaki, by sfabrykować dowody”, prawnik kobiety ocenia jako „rozpaczliwe próby wskrzeszenia jego kariery”.

Kolejne informacje w sprawie

W sierpniu 2016 roku Heard złożyła zeznania w sprawie jednej z awantur. – Pamiętam tylko, że wykrzykiwał przekleństwa do mojej przyjaciółki i mówił jej, że może mnie teraz mieć, a potem rzucił mi telefonem w twarz tak mocno, jak tylko mógł. Powiedziałam: »Uderzyłeś mnie. Kochanie, uderzyłeś mnie w oko« – relacjonowała Amber, cytowana przez CNN. – Zaczęłam płakać, a on podszedł do mnie, chwycił za głowę i szarpał za włosy – dodała.

Aktorka poinformowała także, że po pewnym czasie po ślubie jej mąż zaczął nadużywać narkotyków i alkoholu. – Wtedy, kiedy nadużywał środków odurzających, martwiłam się o nas oboje. (…) Stawał się wówczas zupełnie inną osobą. Był brutalny – powiedziała. – Nazywaliśmy tę wersję Johnny’ego „potworem”. Pamiętam, że bałam się, że Johnny może nie wiedzieć kiedy przestać i może mnie zabić – wyznała Amber Heard.