Moby napisał o historii związku z Natalie Portman. Aktorka nazwała go „odrażającym”

Muzyk stwierdził, że umawiał się z Portman, gdy on miał 33 a ona 20 lat. Powiedział że pojawiła się pod drzwiami jego garderoby, po jednym z jego występów. „Byłem łysym pijakiem, a Natalie Portman była piękną gwiazdą filmową. A jednak, stała tutaj, w mojej garderobie i flirtowała ze mną” – napisał w swojej autobiografii Moby.

W sprawie wypowiedziała się sama aktorka, która zaprzeczyła tej informacji. W rozmowie z „Harper's Bazaar” powiedziała: „Byłam zaskoczona, gdy usłyszałam, w jaki sposób on scharakteryzował bardzo krótki czas, gdy z się z nim spotykałam. W moich wspomnieniach jest to dużo starszy mężczyzna, który jest odrażający, podczas gdy ja dopiero skończyłam szkołę średnią” . – Napisał, że miałam 20 lat – zdecydowanie tak nie było. Byłam nastolatką. Właśnie skończyłam 18 lat... To, że wykorzystał tę historię do sprzedaży swojej książki, jest dla mnie niepokojące. Ta historia tak nie wyglądała. Jest w niej wiele błędów logicznych i wyssanych z palca historii. Chciałabym, aby on, albo jego wydawca, zapoznali się najpierw z faktami – podkreśliła dalej aktorka.

Portman opowiedziała także swoją wersję tej historii. – Byłam jego fanką i wybrałam się na jeden z jego koncertów, po tym, jak skończyłam szkołę średnią. Kilka razy wspólnie spędziliśmy czas, zanim zdałam sobie sprawę z tego, że jest to starszy mężczyzna, który interesuje się mną w sposób, który wydaje mi się nieodpowiedni – przekazała. Wspomniała także o ruchu Time's Up. – Jesteśmy (kobiety) uciszane i zawstydzane, a teraz ruszamy naprzód. Kiedy tyle kobiet spotyka się razem w pewnym punkcie, powstaje wielka siła – dodała.

Czytaj także:

„O mój Boże, to Luke Perry!”. DiCaprio i Pitt o swojej reakcji na widok aktora na planie 9. filmu Tarantino