Te seriale pojawią się na HBO w czerwcu. Wśród nich „Wielkie kłamstewka 2” i kontynuacja „Opowieści podręcznej”

Paragraf 22 - trailer

Miniserial w reżyserii George’a Clooneya przedstawiający losy młodego żołnierza, który ma dość wojny. Premiera pierwszego odcinka 30 czerwca, kolejne w niedziele, HBO3.



„Euforia”

Serial o zagubionych we współczesnym, zdominowany przez media społecznościowe świecie nastolatkach. Premiera pierwszego odcinka 17 czerwca, kolejne w poniedziałki, HBO.



„Opowieść podręcznej 3”

Elisabeth Moss w trzecim sezonie dystopijnej opowieści o świecie, w którym kobiety zostały całkowicie podporządkowane władzy. Premiera pierwszego odcinka 11 czerwca, kolejne we wtorki, HBO.



„Wielkie kłamstewka 2”

Drugi sezon nagrodzonego czterema Złotymi Globami i ośmioma nagrodami Emmy serialu o pozornie idealnym życiu na amerykańskich przedmieściach. Premiera pierwszego odcinka 10 czerwca o 3:00 rano, powtórka o 20:10, kolejne w poniedziałki, HBO.



„Durrellowie 4”

Czwarty sezon serialu o zmęczonej angielską rzeczywistością rodzinie Durrellów, która postanawia przenieść się na wyspę Korfu. Premiera pierwszego odcinka 8 czerwca, kolejne w soboty, HBO3.



„W trasie z Aspergerem”

Sześcioodcinkowy serial dokumentalny pokazujący perypetie grupy komediowej, którą tworzy czterech kumpli z zespołem Aspergera. Premiera pierwszego odcinka 6 czerwca, kolejne w czwartki, HBO.



„Nox. W śmiertelnej pułapce”

Emerytowana policjantka zrobi wszystko, aby odnaleźć swoją zaginioną córkę. Francuski miniserial kryminalny o mrocznych zakamarkach Paryża. Premiera pierwszego odcinka w 5 czerwca, kolejne w środy, HBO3.

