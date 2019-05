60 najlepszych memów z wszystkich sezonów „Gry o tron”. Przeżyjmy to jeszcze raz

Nie możemy pozbyć się wrażenia, że im bardziej spadał poziom „Gry o tron”, tym lepsze memy trafiały do sieci. Po spokojnych pierwszych sezonach, ósmy i finałowy to pod tym względem prawdziwe El Dorado. Choćby tylko dla tych wszystkich żartów warto było dociągnąć serial do końca. Kreatywność internautów wielokrotnie przebiła to, co zaserwowali nam scenarzyści „Got”.

Nie będziemy nawet ukrywać, że jesteśmy zachwyceni poziomem memów odnoszących się do ostatniego sezonu. Zanim jednak do nich dojdziecie, z pewnością ze sporą czułością przypomnicie sobie kilka najpopularniejszych żartów z poprzednich lat, z „You know nothing Jon Snow” i „Brace yourself” na czele. Miłego oglądania i przygotujcie się, memy z „Gry o tron” nadchodzą po raz ostatni.

Jeżeli wciąż mało wam memów z finałowego sezonu, kolejne znajdziecie w galeriach zamieszczonych poniżej:

Galeria:

Arya z "Gry o tron" poprosiła o memy. Oto oneGaleria:

Memy komentujące szaleństwo Daenerys Targaryen w „Grze o tron”Galeria:

Memy po finałowym odcinku „Gry o tron”