Moby odpowiedział Natalie Portman i na dowód ich relacji opublikował zdjęcie. „Też bym się wstydził”

Moby odpowiedział na zarzuty formułowane w jego kierunku ze strony Natalie Portman. Aktorka zarzuciła muzykowi, że kłamie w kwestii relacji, jakie łączyły ich przed laty. Multiinstrumentalista napisał o tym, że spotykali się, gdy on miał 33, a ona 20 lat w swojej nowej autobiografii zatytułowanej „Porcelain” .



Muzyk stwierdził, że umawiał się z Portman, gdy on miał 33, a ona 20 lat. Powiedział że pojawiła się pod drzwiami jego garderoby, po jednym z jego występów. „Byłem łysym pijakiem, a Natalie Portman była piękną gwiazdą filmową. A jednak, stała tutaj, w mojej garderobie i flirtowała ze mną” – napisał w swojej autobiografii Moby. Aktorka zaprzeczyła tej wersji wydarzeń w rozmowie z „Harper's Bazaar”, przy okazji obrażając muzyka. „Byłam zaskoczona, gdy usłyszałam, w jaki sposób on scharakteryzował bardzo krótki czas, gdy się z nim spotykałam. W moich wspomnieniach jest to dużo starszy mężczyzna, który jest odrażający, podczas gdy ja dopiero skończyłam szkołę średnią”.

Teraz do sprawy odniósł się w swoich mediach społecznościowych Moby. Muzyk nie wycofał się ze swojej wersji historii i jako dowód na ich bliskie stosunki opublikował zdjęcie.







„Niedawno przeczytałem, że Natalie Portman powiedziała, że nigdy się nie spotykaliśmy. To wprawiło mnie w zakłopotanie, ponieważ, z pewnością się spotykaliśmy. Po tym, jak do tego doszło w 1999 roku, pozostaliśmy przyjaciółmi na lata. Lubię Natalie i szanuję jej inteligencję i aktywizm. Ale szczerze mówiąc, nie mogę zrozumieć, dlaczego przedstawia nieprawdziwe informację na temat naszego (co prawda krótkiego) ale związku. Historia opisana w mojej książce jest prawdziwa i dokładna, posiadam też wiele dowodów w postaci fotografii” – napisał Moby na Instagramie, odpowiadając aktorce. „Całkowicie szanuję to, że Natalie może wstydzić się tego, iż się spotykaliśmy (pewnie też żałowałbym, gdybym się ze sobą spotykał), ale to nie zmienia naszej krótkiej romantycznej historii” – dodał.

