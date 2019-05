Co serialowy Khal Drogo myśli o finale „Gry o tron”? Takiej reakcji jeszcze nie było

Uwaga! Tekst zawiera spoilery dotyczące serialu „Gra o tron” !

We wtorek 21 maja Emilia Clarke promowała na Instagramie swój najnowszy wywiad dla magazynu „The New Yorker” . Opisuje w nim swoje doświadczenia na planie serialu „Gra o tron” , gdzie zagrała Matkę Smoków. Pod postem pojawił się komentarz Jasona Momoa. „Kochanie, ten odcinek mnie zabił” – napisał. „Kocham cię do szaleństwa” – dodał w kolejnym wpisie.

Aktor w niedzielę pokazał fanom swoją reakcję na rozwój akcji w finałowym odcinku serialu „Gra o tron” . Na Instastory nagrał moment, gdy emocjonuje się tym, co widzi na ekranie. – Pieprz się! Postawię sprawę jasno. Wracasz do tego, co robiłeś na samym początku serialu i do tego zabiłeś Khaleesi. O mój Boże... Pójdziemy do baru i będziemy walczyć – mówił, zwracając się do postaci Jona Snowa.

Reakcja Jasona Momoa na finał „Gry o tron” była tylko jedną z wielu. Fani serialu narzekali, że dwa ostatnie sezony niepotrzebnie zostały skrócone (ósmy miał tylko sześć odcinków, z czego dwa ostatnie miały około 80 minut). Właśnie przez to – zdaniem niektórych – nie udało się w odpowiedni sposób zakończyć tej historii i ma ona wiele luk logicznych.

Oliwy do ognia dolał fakt, że dyrektor programowy HBO Casey Bloys poinformował, iż nie ma mowy o żadnych kontynuacjach serii czy spin-offach, zwłaszcza takich, gdzie główną rolę miałaby zagrać Maisie Williams wcielając się w Aryię Stark. – Nie, nie, nie – odpowiedział na pytanie dotyczące tej kwestii w rozmowie z „Hollywood Reporter” . – Po części chcę, aby ten spektakl trwał dalej, ale obraz Dana i Davida jest ich własnością. Nie chce zabierać postaci z jednego świata, który jest pięknie zrobiony i umieszczać je w innym, który stworzy ktoś zupełnie inny – wyjaśnił.

Jason Momoa obecnie pracuje na planie remake-u filmu „Diuna” z 19984 roku w reżyserii Davida Lyncha, powstałego na podstawie powieści Franka Herberta pod tym samym tytułem. Niedługo na Netfliksie pojawić się ma także serial z jego udziałem zatytułowany „See” . Podpisał także kontrakt dotyczący współpracy przy remake-u filmu „Na krawędzi” z 1993 roku w reżyserii Renny'ego Harlina.