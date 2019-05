„Gwiezdne Wojny IX: Skywalker. Odrodzenie” – nowi bohaterowie i powrót Luke'a Skywalkera. Są zdjęcia z filmu

W amerykańskim czasopiśmie „Vanity Fair” powstał obszerny artykuł zadedykowany filmowi „Gwiezdne Wojny IX: Skywalker. Odrodzenie” , w którym pojawiły się także zdjęcia zza kulis i podczas kręcenia zdjęć autorstwa znanej fotograf Annie Leibovitz.

Na zdjęciach widzimy nowe postaci w serii – Richard E. Grant wciela się w generała Pryde z Najwyższego Porządku, Keri Russel zagra Zorri Blis, która jest częścią świata przestępczego i pracuje w dzielnicy złodziejów na planecie Kijimi, a Naomi Ackie obsadzonow roli sojuszniczki Finna – Jannah. W filmie pojawią się też Aki-Aki, w których wcielają się lokalni mieszkańcy z Jordanii.

Aki-Aki w filmie „Gwiezdne wojny: Skywalker - odrodzenie” (2019)



Mark Hamill jako Luke Skywalker



Rey i Kylo Ren podczas walki w filmie „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie” (2019)



Anthony Daniels w roli C-3PO



Keri Russell jako Zorii Blis (w masce), na kolejnym zdjęciu Domhnall Gleeson jako generał Hux i Richard E. Grant jako generał Pryde z Najwyższego Porządku



Zdjęcie zza kulis filmu „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie” (2019)



Oscar Isaac jako Poe Dameron, BB-8, Joonas Suotamo jako Chewbacca i Billy Dee Williams jako Lando Calrissian



Adam Driver jako Kylo Ren



Daisy Ridley jako Rey

Sam artykuł zdradza kilka informacji na temat zarysu fabuły i zakończenia historii rodu Skywalkerów. Dowiadujemy się, że z pewnością zobaczymy w filmie nowy czarny charakter, przy czym nie zabraknie też nowych bohaterów i ras kosmitów. W „Vanity Fair” czytamy, że w filmie „Gwiezdne Wojny IX: Skywalker. Odrodzenie” akcja rozpoczyna się na około rok od zakończenia „Ostatnich Jedi” . „Tey, Finn i Poe w końcu są w tym samym miejscu w tym samym czasie. Po raz pierwszy od »Przebudzenia Mocy«” – czytamy.

Wszystko wskazuje na to, że niedługo zobaczymy pierwszy oficjalny plakat filmu, a być może nawet nowy oficjalny zwiastun IX epizodu.

„Gwiezdne Wojny IX: Skywalker. Odrodzenie” – kiedy premiera?

Najnowszy film J.J. Abramsa „Gwiezdne Wojny IX: Skywalker. Odrodzenie” , czyli dziewiąta część cyklu „Gwiezdne Wojny” , trafi do polskich kin 19 grudnia 2019 roku. Wiadomo, że Lucasfilm pracuje już nad wiema zupełnie innymi trylogiami, więc nie będzie to koniec przygód z serią. Według niepotwierdzonych doniesień, mają one rozgrywać się na długo przed wydarzeniami znanymi z poprzednich części.

