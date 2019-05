Ostatnie zdjęcia zza kulis „Gry o tron”. „Z dziećmi wszystko w porządku”

Hasło zawarte na okładce może być odniesieniem do znanej piosenki zespołu The Offspring „The Kids Aren't Alright” . „The Kids Are Alright” jest także tytułem amerykańskiego serialu telewizyjnego, emitowanego do października 2018 w stacji ABC. Oczywiście hasło ma mówić odbiorcy o tym, że wszyscy nasi ulubieni bohaterowie rodu Stark, których poznaliśmy osiem lat temu w serialu mają się dobrze. Część zdjęć z magazynu znajdziecie poniżej, a niektóre w naszej galerii.

– Jeżeli ktoś 10 lat temu dał mi szansę na napisanie czegoś dobrego, byłbym szalony, gdybym nie wykorzystał tego w celu napisania czegoś wspaniałego – mówi Dan Weiss w rozmowie z magazynem.

Emilia Clarke, która wciela się w rolę Daenerys z kolei przyznała, że „ten serial to jej życie” . – Wszystkie drzwi, które są teraz dla mnie otwarte, otworzyły się przez ten serial. Każdy wybór w moim życiu odnosi się do tej serii – mówiła.

Serialowy Jon Snow z kolei podkreślił, że serial dał mu swobodę w próbowaniu rzeczy, które chcę zrobić. – Zostawiłam Davidowi i Danowi notatkę z napisem: Jestem wam winien dwa piwa i jedną karierę. I tak się właśnie czuje – przyznał w rozmowie z magazynem Kit Harrington.

– Będę bardzo za tym tęsknił. To najlepsza rola, jaką kiedykolwiek grałem – powiedział Peter Dinklage, wcielający się w rolę Tyriona Lannistera.

– W jednym z moich ostatnich dni na planie miałam moment, w którym przechadzałam się po Winterfell w kostiumie Sansy i myślałam: „To ostatni raz, kiedy będę w moim domu jako Sansa” i to było dla mnie potężne emocjonalne przeżycie – powiedziała Sophie Turner, serialowa Sansa.

