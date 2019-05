Awantura podczas kręcenia „Kuchennych rewolucji”. Interweniowała policja

Jak informuje „Super Express”, do wydarzenia doszło podczas nagrywania uroczystej finałowej kolacji w lokalu. Pod „Best Bar”, który w trakcie rewolucji zmienił nazwę na „Chłop i baba” podjechał opel z czterema mężczyznami, którzy zaczęli się awanturować

– Ja remontowałem ten lokal wcześniej, jak był inny właściciel – miał wykrzykiwać jeden z nich. Mężczyźni stanęli samochodem pod lokalem i puścili bardzo głośną muzykę. Wtedy interweniowała ochrona restauracji. Doszło do szarpaniny. Jeden z mężczyzn próbował dostać się na teren baru. Została wezwana policja.

– We wtorek 21 maja po godz. 22:00 otrzymaliśmy zgłoszenie do jednej z restauracji przy ul. Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu okazało się, że doszło do braku porozumienia między ochroną lokalu, a czterema mężczyznami – poinformowała sierż. sztab. Małgorzata Łusiak z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Policja obezwładniła i zatrzymała najbardziej agresywnego 41-letniego mężczyznę. Miał on tłumaczyć funkcjonariuszom, ze chciał się najeść z kolegami, ale nie mógł tego zrobić, bo lokal był zamknięty.

W trakcie napadu Magda Gessler znajdowała się w restauracji. Jej ekipa odprowadziła ją ze względów bezpieczeństwa do samochodu.

Możliwe, że więcej na temat napadu dowiemy się po emisji odcinka „Kuchennych Rewolucji” w Ostrowie Wielkopolskim. Na razie jednak nie jest znana data emisji odcinka z „Best Barem” w roli głównej.