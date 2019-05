„Czarne lustro”, „Dark” i finałowy sezon serialu „Jessica Jones”. Co jeszcze na Netfliksie w czerwcu?

„Jessica Jones” sezon 3 – w czerwcu na Netfliksie

Jessica Jones ma za sobą trudną przeszłość. Swoich umiejętności używa do pracy detektywa, aby wytropić dawnego oprawcę, zanim ten skrzywdzi kogoś w Hell’s Kitchen.



„Taśmy winy” sezon 2 – 21/6/19

Czasami skazani za morderstwa utrzymują, że ich zeznania zostały wymuszone lub były po prostu fałszywe. Właśnie o takich sprawach opowiada ten serial dokumentalny.



„Dark” sezon 2 – 21/6/19

Zaginione dziecko zmusza cztery rodziny do gorączkowego poszukiwania odpowiedzi. Pogoń za prawdą ujawnia szokujące, skrywane od pokoleń tajemnice.



„Jednostka 42” – 14/6/2019

Owdowiały policjant podejmuje współpracę z byłą hakerką i staje na czele jednostki walczącej z belgijskimi cyberprzestępcami.



„Aggretsuko” sezon 2 – 14/6/19

Ruda panda o imieniu Retsuko nienawidzi swojej pracy w biurze. Wieczorami walczy z tłumioną złością, dając upust emocjom na deathmetalowym karaoke.



„Leila” – 14/6/2019

Dystopijna przyszłość. Na zapomnianych marginesach posegregowanego społeczeństwa kobieta szuka córki, którą lata temu straciła w wyniku aresztowania.



„Jinn” –13/6/2019

Pewna dziewczyna przypadkowo uwalnia dżina ukrytego pod postacią nastolatka. Wraz z nim na wolność wydostaje się też starożytna mroczna siła, która zagraża światu.



„Designated Survivor” sezon 3 – 7/6/19

Trzymający w napięciu thriller polityczny. Po ataku terrorystycznym na waszyngtońskie elity losy Ameryki znajdują się w rękach nisko postawionego sekretarza gabinetu.



„Opowieści z San Francisco” – 7/6/19

Oparty na powieściach Armisteada Maupina serial „Opowieści z San Francisco”pokazuje kolejny dalsze losy Mary Ann (Laura Linney), która 20 lat po tym, jak opuściła San Francisco, aby poświęcić się karierze, wraca do rodzinnego miasta, w którym dalej mieszka jej córka (Ellen Page) i były mąż Brian (Paul Gross). Próbując uciec od kryzysu wieku średniego, do którego doprowadziło ją jej pozornie idealne życie w Connecticut, Mary Ann wraca do domu, gdzie, dzięki Annie Madrigal (Olympia Dukakis) i mieszkańcom 28 Barbary Lane, jej życie szybko wraca na właściwy tor.



„3%” sezon 3 – 7/6/2019

W przyszłości świat jest jednym wielkim slumsem — z wyjątkiem wyspiarskiego raju zamieszkiwanego przez 3% wybranych. Każdy ma tylko jedną szansę, by się tam dostać.



„Czarne lustro” sezon 5 – 5/6/19

Ci, którzy już oglądali „Czarne lustro”, wiedzą, że nie jest to typowy serial. Mamy tu raczej do czynienia ze zbiorem krótkich filmów, dla których elementem wspólnym jest pokazanie możliwej wizji naszego świata w przyszłości. Zwykle jest to dość czarny, lecz całkiem realny i nie aż tak odległy w czasie scenariusz.



„Happy!” sezon 2 – 5/6/19

Niestroniący od alkoholu były gliniarz myśli, że postradał zmysły, gdy rysunkowy jednorożec ponagla go do uratowania dziewczynki porwanej przez Świętego Mikołaja.



„Malibu Rescue” – premiera 3/6/19

Kiedy Tyler wpada w kłopoty przez swoje liczne wybryki, musi założyć strój kąpielowy i wziąć udział w letnim kursie dla elitarnych ratowników.

