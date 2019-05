„Milionerzy”. Duże problemy przy pytaniu za 500 złotych, nauczyciel wykorzystał dwa koła

We wczorajszym odcinku grę o milion kontynuował Jarosław Hirny-Budka z Michałowic. Usłyszał pytanie za 250 tysięcy złotych.

Wnuk Syzyfa usiłował dostać się na Olimp, wzlatując?

A: na skrzydłach Ikara

B: w sandałach Hermesa

C: na skrzydłach Nike

D: na grzbiecie Pegaza

Ponieważ Jarosław Hirny-Budka miał pewne wątpliwości, zdecydował się skorzystać z ostatniego koła ratunkowego – „pytania do publiczności”. 46 proc. osób zgromadzonych na widowni zaznaczyło odpowiedź D, 30 proc. wskazało jako poprawną wariant A, 11 proc. zaznaczyło odpowiedź C. Na tym etapie gry uczestnik postanowił zrezygnować. Wygrał 125 tysięcy złotych. Okazało się, że poprawna odpowiedź na zadane przez Huberta Urbańskiego pytanie to D.

Najszybciej na pytanie eliminacyjne odpowiedział nauczyciel języka polskiego Krystian Bąkowski. Uczestnik miał duże problemy już przy pierwszym pytaniu za 500 złotych.

Niespecjalnie dużo treści ma gadka szmatka, a także mowa-:

A: -krowa

B: -trawa

C: -woda

D: -wiatr

Krystian Bąkowski poprosił o pomoc publiczność. 53 proc. widowni zaznaczyło odpowiedź B, 41 proc. uznało, że odpowiedź A jest poprawna, 4 proc. zaznaczyło wariant C, a pozostali wskazali odpowiedź D. Ponieważ uczestnik wciąż nie był pewny poprawnej odpowiedzi, zdecydował się na wykorzystanie drugiego koła ratunkowego „pół na pół”. Losowo zostały odrzucone warianty A i D. Krystian Bąkowski zdecydował się wówczas zaznaczyć odpowiedź B. Wygrał 500 złotych.