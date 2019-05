Szósta część „Terminatora” będzie kontynuacją dwóch pierwszych. Jest zwiastun

Najnowsza odsłona historii ze świata Terminatora reklamowana jest głównie nazwiskiem Jamesa Camerona, jednak za jej reżyserię odpowiada znany z „Deadpoola” Tim Miller. Cameron w tym wypadku jest jedynie producentem, choć podobno pomagał przy tworzeniu filmu. Autorami scenariusza są David S. Goyer, Justin Rhodes i Billy Ray. Mamy więc do czynienia z nowym zestawem twórców, którzy po raz kolejny spróbują tchnąć nowe życie w tę znaną historię.

O podjęciu próby odświeżenia świata Terminatora świadczy fakt, że akcja najnowszej odsłony ma rozpoczynać się bezpośrednio po drugim „Terminatorze”. Fabuła pomija wydarzenia z „Terminatora: Ocalenie” (2009) i „Terminatora: Genisys” (2015). Dostaniemy więc swego rodzaju reeboot serii. Czy zadowoli fanów? Sądząc po liczbie kciuków w dół pod zwiastunem, może to nie być łatwe zadanie. Obecnie stosunek pozytywnych do negatywnych reakcji wynosi 97 tys. do 23 tys. Nie jest to jeszcze tragiczny wynik, ale może już zaniepokoić twórców filmu czy przynajmniej dać im do myślenia.

