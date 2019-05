Pamiętacie dr Cuddy, Chase'a i „Trzynastkę”? Zobaczcie, jak zmieniła się obsada serialu „Dr House”

Serial koncentruje się na postaci Gregory'ego House'a (w tej roli Hugh Laurie), który jest genialnym jednak nieokiełznanym i szalonym lekarzem, nad którym trudno zapanować. Wciąż próbuje tego dokonać dr Lisa Cuddy, dyrektorka szpitala, w którą wcial sie Lisa Edelstein, oraz jego przyjaciel dr James Wilson (Robert Sean Leonard - co ciekawe, w prawdziwym życiu również przyjaciel Laurie). Dr House ma swój zespół, który początkowo składa się z dr Allison Cameron (Jennifer Morrison), dr Roberta Chase'a (Jesse Spencer) i dr Erica Foremana (Omar Epps). Od czwartego sezonu pojawiają się w nim ponadto dr Chris Taub (Peter Jacobson), dr Lawrence Kutner (Kal Penn) oraz dr Remy „Trzynastka” Hadley (Olivia Wilde), a od siódmego dołącza Martha Masters (Amber Tamblyn), a w ósmym do zespołu dochodzą dr Chi Park (Charlyne Yi) oraz lekarka z więzienia dr Jessica Adams (Odette Annable). Choć jest dla szpitala i otaczających go ludzi prawdziwym utrapieniem, House jest niedościgniony w rozwiązywaniu medycznych zagadek i nikt nie jest w stanie go zastąpić.

