Bezpłatny okres próbny jednak dostępny w Polsce? Netflix wyjaśnia

Netflix na swojej stronie internetowej w zakładce „centrum pomocy” informuje: „W twoim kraju nie oferujemy obecnie bezpłatnego okresu próbnego”. Jak się okazuje, nie jest to prawdą w każdym przypadku. Sprawdziliśmy ofertę na kilku komputerach oraz przeglądarkach i wszystko wskazuje na to, że istnieją różne długości bezpłatnego okresu próbnego. Możemy płacić za korzystanie z serwisu streamingowego od samego początku, po 7, 14 albo 30 dniach. Jak tłumaczą przedstawiciele Netfliksa, wynika to z prowadzonych testów.

Przedstawiciele Netflix Polska pod koniec marca tego roku informowali, że darmowy okres próbny został wyłączony w związku z trwającymi testami. „Testujemy dostępność i czas trwania bezpłatnej wersji próbnej, aby lepiej zrozumieć wartość platformy Netflix dla użytkowników” – podano. Jak się okazuje, testy zakładają różne długości bezpłatnych okresów próbnych dla poszczególnych użytkowników. Jeżeli jesteś szczęśliwcem możesz więc załapać się nawet na 30-dniowy bezpłatny okres próbny, mimo iż firma ogłosiła, że takowy w naszym kraju nie funkcjonuje. Istnieje także opcja 7 albo 14 dni bezpłatnych. Niektórzy też muszą zapłacić za korzystanie z serwisu od samego początku. Skontaktowaliśmy się z Netfliksem z prośbą o wyjaśnienie, z czego wynika rozbieżność związana z bezpłatnym okresem próbnym. „Testujemy dostępność i czas trwania bezpłatnej wersji próbnej, aby lepiej zrozumieć wartość platformy Netflix dla użytkowników. Testy te zazwyczaj różnią się pod względem czasu ich trwania i regionów, w których występują. Nie muszą też oznaczać wprowadzenia testowanych zmian na stałe” – przekazano nam w odpowiedzi. Informacji tej nie znajdziemy jednak na stronie Netfliksa. W zakładce „centrum pomocy” widnieje informacja: „W Twoim kraju nie oferujemy obecnie bezpłatnego okresu próbnego. Aby rozpocząć członkostwo, odwiedź witrynę Netflix.com, wybierz plan i preferowaną opcję płatności, wprowadź adres e-mail, wpisz hasło, a potem zacznij oglądać. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują natychmiastowy dostęp do całego katalogu filmów, seriali i programów serwisu Netflix” .