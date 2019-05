Emilia Clarke odrzuciła rolę Anastasii Steele w filmie „Pięćdziesiąt twarzy Greya”. Tłumaczy, dlaczego

Emilia Clarke brała udział w rozmowach w ramach serii „The Hollywood Reporter's Drama Actress roundtable” , wspólnie z Michelle Williams, Patricią Arquette, Christine Baranski, Danai Gurirą i Niecy Nash. Jednym z poruszonych wątków była kwestia odrzucenia przez 32-letnią aktorkę znaną z serialu „Gra o tron” roli „Pięćdzięciu twarzach Greya” (2015). Mimo, że Clarke chwaliła reżyser Sam Taylor-Johnson, która stworzyła film, przyznała, że nie chciała występować nago w kolejnej produkcji.

– Sam (Taylor-Johnson, reżyser – red.) jest magikiem. Kocham ją i uważałam, że jej wizja jest piękna. Bardzo dawno temu po raz ostatni pojawiłam się na ekranie nago (w „Grze o tron” – red.), jednak jest to jedyne pytanie, które mi się wciąż zadaje, ponieważ jestem kobietą – powiedziała. – I to jest strasznie denerwujące, a ja jestem już tym zmęczona, ponieważ zrobiłam to, ponieważ było to znaczące dla granej przeze mnie postaci – nie zrobiłam tego, aby jakiś facet mógł zobaczyć moje piersi – podkreśliła. – Kiedy zatem przyszła ta propozycja powiedziałam sobie: Nie mogę. Zrobiłam tego znacznie mniejszą część i od razu mnie zaszufladkowano na całe życie, więc jak mogłabym powiedzieć „tak” , podczas gdy całość opiera się na zmysłowości, seksie, byciu nagą oraz tych wszystkich innych rzeczach – wyjaśniła.

– Pomyślałam sobie, że nie ma mowy, abym dobrowolnie weszła w taką sytuację i później miała do kogoś pretensję, że proponuje mi tylko takie role – wyjaśniła.