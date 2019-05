Tak wyglądał ślub Kim Kardashian i Kany'ego Westa. Celebrytka pokazała zdjęcia sprzed 5 lat

Kim Kardashian i Kanye West pobrali się 24 maja 2014 roku w historycznym miejscu – Forte di Belvedere, XVI-wiecznej fortecy na szczycie wzgórza w pobliżu rzeki Arno we Florencji we Włoszech. „5 lat temu ożeniłam się z moim najlepszym przyjacielem” – napisała celebrytka na Instagramie. „Ledwo udało mi się zasłonić welonem, ponieważ wypychano mnie gorączkowo za drzwi katedry, ponieważ Andrea Bocelli zaczął śpiewać i nie mogłam tego przegapić. Nie miałam pojęcia, że to naprawdę on, dopóki nie dotarłam na miejsce. Tyle niesamowitych wspomnień” – czytamy.

Czytaj także:

Tak zmieniła się rodzina Kardashian-Jenner. Zobacz stare zdjęcia Kim, Kylie i pozostałych

Z okazji 5. rocznicy ślubu Kim Kardashian wypuściła także nową kolekcję swoich kosmetyków z linii KKW Beauty o nazwie The Mrs West Collection. Kolory zawarte w paletach są tymi samymi, które miała na sobie Kim podczas ślubu.

Kim Kardashian i Kanye West mają wspólnie czwórkę dzieci – North urodzoną 15 czerwca 2013 oraz syna Sainta urodzonego 5 grudnia 2015. Ponadto wynajęte surogatki urodziły kolejne dzieci pary: córkę Chicago (ur. 16 stycznia 2018) oraz syna Psalma (ur. 10 maja 2019).

Czytaj także:

Ta postać z „Gry o tron” miała przeżyć. Twórcy tłumaczą się „złamaniem zasad logiki”