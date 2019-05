Rozdano Złote Palmy w Cannes. Najlepszy film nakręcił Koreańczyk

Jury konkursowe w składzie: Alejandro González Iñárritu (przewodniczący), Elle Fanning, Maimoun N'Diaye, Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher, Enki Bilal, Paweł Pawlikowski, Robin Campillo i Yorgos Lanthimos, wybrało najlepszy film tegorocznego festiwalu w Cannes. To „Parasite” w reżyserii Bonga Joon-ho z Korei Południowej. Fabuła filmu pozostaje utrzymywana w tajemnicy, ze względu na zaskakujący finał. Wiadomo jedynie, że jest to tragikomiczna opowieść o dwóch rodzinach. Na szczęście dzieło Koreańczyka będzie można zobaczyć w Polsce - dystrybucją zajmie się Gutek Film.

Nagrodę Grand Prix festiwalu otrzymał film „Atlantique”. Najlepszą aktorką okrzyknięto Emily Beecham w „Little Joe”, a najlepszym aktorem Antonio Banderasa w „Dolor y gloria”. Jury przyznało też nagrody filmom „Bacurau” i „Les Miserables”. W kategorii „Najlepszy reżyser” zwyciężyli bracia Dardenne z filmem „Young Ahmed”. Najlepszy scenariusz powstał do „Portrait of a Lady on Fire”, najlepsze zdjęcia miał film o tytule „Nuestras madres”, a nagroda specjalna trafiła do „It must be heaven”. Nagrodą FIPRESCI wyróżniono film „Beanpole”.