Moby przeprasza Natalie Portman. „Powinienem zachowywać się z większym szacunkiem”

„Z upływem czasu zdałem sobie sprawę, że duża część krytyki kierowanej pod moim adresem, dotyczące włączenia Natalie do” Then It Fell Apart „ (oryginalny tytuł biografii – red.) jest słuszna” – napisał Moby. Jak podkreślił, powinien zarówno uprzedzić aktorkę, jak i uszanować jej późniejszą reakcję. Zaznaczył, że choć potraktował Portman w swojej książce z szacunkiem, to zachował się bezmyślnie, nie informując jej wcześniej o tym. „Akceptuję również to, że biorąc pod uwagę dynamikę naszej prawie 14-letniej różnicy wieku, zdecydowanie powinienem zachowywać się bardziej odpowiedzialnie i z większym szacunkiem, gdy ja i Natalie spotkaliśmy się po raz pierwszy prawie 20 lat temu” – oświadczył artysta.

Przypomnijmy, że muzyk twierdził, że umawiał się z Portman, gdy on miał 33, a ona 20 lat. Utrzymywał, że poznał ją, gdy pojawiła się pod drzwiami jego garderoby po jednym z jego występów. „Byłem łysym pijakiem, a Natalie Portman była piękną gwiazdą filmową. A jednak, stała tutaj, w mojej garderobie i flirtowała ze mną” – napisał w swojej autobiografii Moby.

Aktorka zaprzeczyła tej wersji wydarzeń w rozmowie z „Harper's Bazaar”, przy okazji obrażając muzyka. „Byłam zaskoczona, gdy usłyszałam, w jaki sposób on scharakteryzował bardzo krótki czas, gdy się z nim spotykałam. W moich wspomnieniach jest to dużo starszy mężczyzna, który jest odrażający, podczas gdy ja dopiero skończyłam szkołę średnią”.

Moby szedł jednak w zaparte, pisząc na Instagramie, że się z nią spotykał. „Lubię Natalie i szanuję jej inteligencję i aktywizm. Ale szczerze mówiąc, nie mogę zrozumieć, dlaczego przedstawia nieprawdziwe informację na temat naszego (co prawda krótkiego) ale związku. Historia opisana w mojej książce jest prawdziwa i dokładna, posiadam też wiele dowodów w postaci fotografii” – twierdził wówczas muzyk. Na dowód zamieścił jedno ze zdjęć.

