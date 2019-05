Joanna Krupa jest w ciąży. „Jak serduszko bije, to jest coś niesamowitego!”

Joanna Krupa i jej mąż Doulgas Nunes spodziewają się dziecka. Modelka podzieliła się radosną informacją w programie Dzień dobry TVN. Celebrytka przyznała, że zawsze chciała być mamą i cieszy się, że czekała na właściwą osobę. Chciałam podzielić się tą niesamowitą wiadomością ze wszystkimi. Jesteśmy podekscytowani tym nowym rozdziałem w naszym życiu i nie możemy się doczekać, kiedy nasze maleństwo przyjdzie na świat – napisała Krupa na swoim profilu na Instagramie.

– Jak serduszko bije, to jest coś niesamowitego! Zrobiłam dwa testy ciążowe i wysłałam mu zdjęcie. A potem wysłałam mu coś jeszcze. Coś na zupełnie inny temat i on to w ogóle na początku przegapił. Potem się dziwił, że czemu wysłałam mu zdjęcie. Mogłam powiedzieć mu w domu. Najwyraźniej nie jestem zbytnio romantyczna – opowiadała celebrytka pytana o to, w jaki sposób powiedziała swojemu partnerowi o ciąży. Płeć dziecka na razie nie jest znana.

Jesienią modelkę będziemy mogli oglądać w 8. edycji programu „Top Model” na antenie stacji TVN.