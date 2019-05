Nie spodobał się fanom, więc zmienili mu wygląd. Premierę Sonica przesunięto na 2020 rok

To dość rzadko spotykana sytuacja, by przez wzgląd na protesty fanów posuwać sie do tak drastycznych kroków, jak zmiana wyglądu głównego bohatera animacji. W tym wypadku wydaje się to jednak uzasadnione. Po pierwsze dlatego, że Sonic w wyobraźni wielu graczy komputerowych to postać o ugruntowanym wyglądzie. A twórcy filmu z niebieskim jeżem w roli głównej mocno od tego obrazu odbiegli. Po drugie, bo stworzony komputerowo Sonic był po prostu koszmarnie brzydki.

Po skrajnie negatywnych reakcjach na pokazany w kwietniu trailer, reżyser filmu Jeff Fowler ogłosił w maju na Twitterze, że filmowcy ponownie wezmą gotowe już dzieło na warsztat i Sonic będzie wyglądał lepiej. „Dziękujemy za wsparcie. I za krytykę. Przesłanie jest głośne i wyraźne... nie jesteście zadowoleni z projektu i chcecie zmian. To się wydarzy” – pisał do fanów.

O przesunięciu terminu premiery filmu (początkowo miał to być listopad tego roku) Jeff Fowler poinformował także na Twitterze. „Zapewnienie, by Sonic wyglądał jak należy, zajmie trochę dłużej” – napisał. Jako nową datę premiery podał 14 lutego 2020 roku. Całość oznaczył hasztagiem mówiącym, że żaden artysta od efektów specjalnych nie ucierpiał przy produkcji tego filmu.