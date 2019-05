„Gra o tron”. Serialowy Jon Snow dowiaduje się, co stanie się z Daenerys. Reakcja aktora podbija sieć

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery dotyczące „Gry o tron”.

Wszyscy prawdziwi fani serii, wiedzą już pewnie, że Jon Snow zabija Daenerys Targaryen w finałowym odcinku serialu „Gra o tron” , zdając sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie uchronić innych przed jej pogłębiającą się żądzą zemsty. Taki rozwój wydarzeń jednym fanom się podobał, innym z kolei nie przypadł do gustu. W dokumencie „Gra o tron: Ostatnia warta”, który od niedzieli 26 maja oglądać możemy w serwisie HBO GO mamy okazję zobaczyć, jak odebrała go obsada, w tym Kit Harrington, który wcielił się w rolę Jona Snowa i Emilia Clarke, która odegrała w serialu rolę Daenerys Targaryen.

Aktor najpierw nerwowo wpatruje się w scenariusz odcinka, później składa głowę w swoich dłoniach. Widzimy, że siedząca obok Sophie Turner (Sansa Stark), spogląda na niego, gdy ten kładzie dłoń na ustach i odsuwa krzesło do tyłu. Harington patrzy następnie na Clarke, a ta niepewnie się uśmiecha i kiwa głową. Na końcu wszyscy odchodzą od stołu, a Harington i Clarke siedzą razem przy stole, wyraźnie wzruszeni.