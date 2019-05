Śledczy z „Narcos”, „Dark” i „Stranger Things” łączą siły. Szukają sprawców napadu na mennicę

Charlotte Doppler, Jim Hopper i Javier Peña – jeżeli takie trio śledczych zabiera się za jedną sprawę, to już współczujemy złoczyńcom, którzy znajdą się na celowniku. Z drugiej strony, z umysłem Profesora i zdolnością do improwizacji pozostałych bohaterów hiszpańskiego serialu „La casa de papel” mogą mieć problem nawet najtęższe detektywistyczne umysły.

Ale skąd w ogóle pomysł, by połączyć tak różne filmowe światy? Należałoby o to zapytać speców od marketingu Netfliksa. To za ich sprawą w najnowszym spocie zapowiadającym trzecią część „Domu z papieru” pojawiają się postacie z innych seriali. Dzięki zgrabnemu montażowi możemy zobaczyć, jak próbują rozpracować gang Profesora. Czy powiedzie im się ta sztuka? Czy komukolwiek uda się złapać sprawców największego napadu w historii Hiszpanii? Tego będziemy mogli dowiedzieć się już 19 lipca.

„Dom z papieru” jest obecnie jednym z najczęściej oglądanym serialem w serwisie Netflix. Trzecią część produkcji stworzył Alex Pina, który odpowiedzialny był też za dwie poprzednie. Serial opowiada o grupie ośmiorga przestępców o różnych umiejętnościach, których rekrutuje tajemniczy człowiek ukrywający się pod pseudonimem „Profesor” . Celem jest dokonanie skoku stulecia – napadu na hiszpańską mennicę. Gdy dochodzi do realizacji planu, ludzie „Profesora” zajmują obiekt i biorą zakładników.

W serialu grają m.in.: Ursula Corbero (Tokio – postać pełniąca funkcję narratora), Alvaro Morte (Profesor), Paco Tous (Moskwa) Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Roberto Garcia Ruiz (Oslo), Itziar Ituño (inspektor Raquel Murillo), Esther Acebo (Mónica Gaztambide), Enrique Arce (Arturo Román), María Pedraza (Alison Parker).

Czytaj także:

Bezpłatny okres próbny jednak dostępny w Polsce? Netflix wyjaśniaCzytaj także:

„Czarne lustro”, „Dark” i finałowy sezon serialu „Jessica Jones”. Co jeszcze na Netfliksie w czerwcu?Czytaj także:

Animacja z artystycznym zacięciem już w sierpniu na Netfliksie. Warto czekać?