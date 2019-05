Stuhr i Cielecka na ekranie, Varga, Żulczyk i Nosowska jako scenarzyści. Canal+ szykuje nietypowy serial

Premiera serialu „Pisarze. Serial na krótko” nastąpi już w sobotę 8 czerwca na antenie Canal+. Produkcja składająca się z czterech kilkuminutowych odcinków to wspólne dzieło czołowych polskich artystów. Za scenariusze odpowiadają Krzysztof Varga, Jakub Żulczyk, Dorota Masłowska i Katarzyna Nosowska, którzy mieli pełną swobodę przy doborze miejsca akcji, tematu czy stylistyki. Jak podają Wirtualne Media, każdy epizod będzie dotyczył zarówno polityki i kultury jak i relacji międzyludzkich czy zjawisk społecznych.

„Efekt jest piorunujący”

Reżyser serialu w rozmowie z Wirtualnymi Mediami przyznał, że pomysł na serial „wziął się z dość banalnego przeświadczenia, że wybitni artyści mają nam do opowiedzenia bardzo fajne rzeczy, są wzruszający, błyskotliwi i dowcipni” . – Niestety często media stawiają ich w niezręcznych rolach: pytają muzyków o politykę, pisarzy o modne ubrania, czy aktorów o ulubioną kuchnię. W naszym serialu poprosiliśmy jedynie wybitnych pisarzy o pisanie, zaś znakomitych aktorów o granie. Efekt jest piorunujący – stwierdził Mikołaj Lizut.

W rolach głównych zobaczymy Macieja Stuhra oraz Magdalenę Cielecką. Lizut podkreślił, że wspomniani aktorzy potrafią zagrać wszystkie role, od tych komediowych po dramatyczne. – Zależało mi na tym, by to nie było jednak nadmiernie kabaretowe. Maciek i Magda to aktorzy najwyższej próby. Dostrzegam to teraz jeszcze bardziej, odkąd mam okazję z nimi pracować i widzę, jaka jest ich skala – dodał cytowany przez Onet.