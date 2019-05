„Ford v. Ferrari”. Matt Damon i Christian Bale w filmie o wielkim, motoryzacyjnym pojedynku

„Ford v. Ferrari” przedstawi widzom historię zespołu wyścigowego Forda, który rzucił wyzwanie Ferrari w legendarnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Le Mans to wyścig samochodowy, w którym zadaniem zawodników jest przejechanie jak największej liczby okrążeń w ciągu dokładnie jednej doby. W zawodach startują trzyosobowe drużyny.

W opartym na faktach filmie Matt Damon zagra wizjonera motoryzacji Carrolla Shelby'ego, który w 1966 roku dostał od Henry'ego Forda zadanie stworzenia samochodu, który byłby w stanie zdominować Ferrari w Le Mans. Kierowcą rajdowym zespołu był Brytyjczyk Ken Miles grany przez Christiana Bale’a.

– Chciałem zobaczyć film wyścigowy, w którym samochody nie są wyłącznie stworzone cyfrowo i dlatego naprawdę byliśmy na torze. Nie tylko po to, żebyśmy mogli porozmawiać o tym z prasą, ale dlatego, że faktycznie robi to różnicę, kiedy widzisz to na ekranie – powiedział James Mangold portalowi Entertainment Weekly.

„Ford v. Ferrari”

Film „Ford v. Ferrari” rozgrywa się w roku 1966, w czasie 24-godzinnego wyścig Le Mans. Bohaterami produkcji są członkowie zespołu Forda konstruktor Carroll Shelby (Matt Damon) i kierowca Ken Miles (Christian Bale). W obsadzie znajdują się również Caitriona Balfe (Outlander), Tracy Letts (Lady Bird), Josh Lucas (Sweet Home Alabama) i Jon Bernthal (The Punisher). Reżyserem i scenarzystą filmu jest James Mangold.