Kanye West szczerze o swojej chorobie. „Wszystko jest spiskiem, nikomu nie ufasz”

Jak wygląda walka rapera z chorobą? – Kiedy masz atak, jesteś nadpobudliwy na każdym poziomie. Moje doświadczenie z tym wygląda tak, bo każdy ma inne, że wszyscy ludzie są aktorami. Wszystko jest spiskiem. Czujesz, że rząd włożył ci do głowy czip, aby cię śledzić. Czujesz, że jesteś nagrywany i wiele innych rzeczy – opowiedział. – Są też momenty, w których czujesz, że wszyscy chcą cie zabić. Nie ufasz prawie nikomu – dodał.

West opisał też, że podczas leczenia, został zakuty w kajdanki i oddzielony od bliskich. – Jest taki moment, w którym zakładają ci kajdanki, podają ci leki, kładą cię w łóżku i oddzielają od bliskich – mówił. – To jednak coś, czego doświadczyłem i za co jestem wdzięczny, bo od tego momentu mogę zacząć zmianę – dodał. – Kiedy jesteś w tym stanie, musisz mieć kogoś, komu udasz. To okrutne i prymitywne – ocenił.

Kanye podkreślił też, że codziennie musi brać leki, aby utrzymać się w „określonym stanie” . – Może to cię doprowadzić do punktu, w którym nawet znajdziesz się w szpitalu. I zaczynasz zachowywać się niekonsekwentnie, jak ujęłoby to TMZ – mówił, odnosząc się do swojego wywiadu, którego udzielił tabloidowi w 2018 roku. Stwierdził wówczas, że „niewolnictwo jest wyborem” .

Podkreślił, że w epizodach choroby „wyrażasz bardziej swoją osobowość” . Możesz stać się przy tym bardziej niedojrzały. To moje osobiste doświadczenie, które miałem w ciągu ostatnich dwóch lat – powiedział.

West podkreślił, że chce pomóc w przełamaniu piętna związanego z chorobą afektywną dwubiegunową. – To problem zdrowotny – tak jak zwichnięta kostka. Jeżeli ktoś ma zwichniętą kostkę, nie będziecie na niego naciskać – mówił.

Czytaj także:

„Gra o tron”. Zabawne wspomnienie serialowego Khala Drogo. „Byliśmy spłukani”