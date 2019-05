Gracz „Milionerów”: Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Miał koło i odpadł przy pytaniu za 40 tys.

Damian Antoniuk, realizator dźwięku i kucharz z Ustronia bez większego problemu rozpoczął grę i po poprawnym udzieleniu odpowiedzi na dwa pierwsze pytania zapewnił sobie gwarantowane 1000 złotych. Wtedy trafił na pytanie dotyczące sportu, które sprawiło mu wyraźny kłopot.

Czyją następczynią ma szansę zostać Iga Świątek?

A: Agnieszki Radwańskiej

B: Anity Włodarczyk

C: Justyny Kowalczyk

D: Małgorzaty Glinki

Zawodnik nie miał większych problemów z dopasowaniem wymienionych w odpowiedziach zawodniczek do dyscyplin sportu, które uprawiają. Nie wiedział jednak jaki sport uprawia wymieniona w pytaniu Iga Światek. Dlatego poprosił o pomoc publiczność.

Aż 60 proc. wskazań publiczności dostała odpowiedź A. Pozostałe odpowiedzi dostały odpowiednio B – 11 proc., C – 6 proc. i D – 23 proc. – Mam nadzieję, że publiczność słucha nieco bardziej uważnie doniesień sportowych niż ja – stwierdził uczestnik programu i zaznaczył A. Dzięki podpowiedzi ze strony publiczności podał prawidłową odpowiedź i grał dalej.

Kolejne pytania nie sprawiły mu większej trudności, aż dotarł do pytania za gwarantowaną sumę 40 tys. złotych. Wciąż jednak pozostało mu jedno koło ratunkowe – telefon do przyjaciela.

Pistolet ma uchwyt umożliwiający strzelanie z ręki na bliskie odległości. A co ma pistol?

A: obrotowy bęben

B: sześć komór

C: awers i rewers

D: pojemnik na farbę

Gracz chwilę się zastanawiał, udało mu się odrzucić dwie błędne odpowiedzi A i B, bo skojarzył je z pistoletem. Jednak nie był pewien pozostałych dwóch. Po chwili stwierdził, że „Kto nie ryzykuje nie pije szampana” i zaznaczył odpowiedź D.

To był błąd, pistol to wybijana w XVI i XVII wieku hiszpańska złota moneta. Dlatego poprawna była odpowiedź C: ma awers i rewers.

Teleturniej „Milionerzy” jest emitowany od poniedziałku do czwartku na antenie TVN o godzinie 20.55.