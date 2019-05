To ostatnia szansa na obejrzenie tych filmów na Netfliksie. Sprawdź, które produkcje znikną z platformy do końca maja

W najbliższym czasie z Netfliksa usunięte zostaną następujące produkcje:

Pełna lista filmów, które znikną z Netfliksa:

Do 30 maja znikną:

Sprzymierzeni

Do 31 maja usunięte zostaną:

Supermodel

Speed Sisters

Skok przez miotłę

Afganistan: The Great Game (serial)

The Girl Whose Muscles are Turning to Bone

Gringo: The Dangerous Life of John McAfee

Wiedzą tylko zmarli

Just One Of the Guys

Loving

Polisa na życie

Siódmy znak

A Cook Abroad

Virgin School

The Lost Honour of Christopher Jefferies

Nie oddam zamku

Justin Bieber: Never Say Never

Prawie Święta

The Real Sleeping Beauty

Eeega

40-Year Old Virgins

World of Compulsive Hoaders

The Woman with 7 Personalities

Soccer City

Steak (R)evolution

Illegal

Today’s Special

1 Night

Dolina Przemocy

Hired Gun

Kong: Wyspa Czaszki

Ukryty Wymiar

Terms and Conditions May Apply

Green Room

Do 1 czerwca znikną:

Kłamstwo

Saving Banksy

Dlaczego filmy znikają z Nefliksa?

Netflix wykupuje licencje na emisję filmów, programów czy seriali na określony czas. Kiedy zbliża się czas jej wygaśnięcia, rozwiązaniem jest albo przedłużenie uprawnień do emisji albo usunięcie danej produkcji z serwisu. Kierownictwo Netfliksa decydując o tym, który sposób zastosować, bierze pod uwagę m.in. oceny widzów, oglądalność filmów czy programów czy koszty przedłużenia licencji. Czasami zdarza się, że danej produkcji nie będziemy mogli obejrzeć dłużej na Netfliksie, ponieważ prawa do emisji tytułu wykupił inny serwis streamingowy.

Aby sprawdzić, jak długo dany film czy program będzie można oglądać na platformie, można sprawdzić opis danej produkcji. Te, które mają zostać usunięte, otrzymują specjalne powiadomienie o wycofaniu w ciągu najbliższych 30 dni. Ogłoszenie pojawia się także przez kilka pierwszych sekund odtwarzania filmu, serialu czy programu.