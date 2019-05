W „Grze o tron” wciela się w Szarego Robaka. Na co dzień tworzy muzykę pod pseudonimem. Posłuchaj!

Przed swoją rolą w „Grze o tron” Anderson pojawił się w kilku mało znanych produkcjach brytyjskich, takich jak m.in.: „Siły pierwotne” (2008), „Tajniacy” (2008), „Na sygnale” (2008). Grał też w filmie „Pokój na czacie” z 2010 roku oraz epizodyczną rolę w serialu „Broadchurch” w 2013 roku. W tym samym roku rozpoczął też swoją przygodę z „Grą o tron” .

Jacob Anderson urodził się i wychował w Bristolu w Anglii. Jego ojciec ma pochodzenie afro-karaibskie. W wieku 17 lat Anderson przeniósł się do Londynu, gdzie chciał rozpocząć karierę muzyczną. Artysta w wywiadach przyznawał, że jego inspiracją do tworzenia muzyki są m.in. Erykah Badu, David Bowie, Jill Scott, The Smiths czy Stevie Wonder.

Pierwszą płytę, zatytułowaną „You're a Man Now, Boy” Anderson wydał 26 lutego 2016 roku. Piosenki z tego albumu znajdziecie poniżej.

Od grudnia 2018 roku Jacob Anderson jest mężem aktorki Aisling Loftus.

