Ellen DeGeneres: Byłam wykorzystywana przez swojego ojczyma, gdy miałam 15 lat

Jak opowiedziała aktorka, jej matka, Betty, wyszła za mąż za „bardzo złego mężczyznę” , który wielokrotnie ją obmacywał i wykorzystywał. – Kiedy moja mama była poza miastem, tłumaczył, że wyczuł u niej guza nowotworowego i musi sprawdzić moje piersi w tym samym celu – opowiadała w programie DeGeneres. – Ponieważ nic na ten temat nie wiedziałam, przekonał mnie do tego. Później zrobił to ponownie i ponownie... Raz próbował wyważyć moje drzwi, jednak ja wybiłam okno i uciekłam, bo wiedziałam, że będzie chciał czegoś więcej. Początkowo nie chciałam mówić mojej mamie, bo chroniłam ją i wiedziałam, że jest szczęśliwa – wyznała.

W końcu jednak młoda Ellen DeGeneres powiedziała o wszystkim swojej matce. Przyznaje, że ta przez długi czas nie chciała jej wierzyć w to, że mężczyzna robi jej krzywdę. – Teraz jest jej bardzo przykro z tego powodu, jednak nie uwierzyła mi wtedy – mówiła aktorka.

Matka Ellen, Betty, żyła u boku tego mężczyzny przez 18 lat. W końcu zdała sobie sprawę z tego, co zrobił jej córce i go zostawiła. – Jestem zła na siebie, że nie byłam wtedy dość silna, aby o siebie zawalczyć i się mu postawić – przyznała Ellen. – To naprawdę okropna historia i chce ją opisać, żeby inne dziewczyny nie pozwalały innym na taką krzywdę – podkreśliła.

