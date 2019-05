Cosplay, makijaż i postaci z filmów. Ta artystka wie, jak zaskoczyć fanów

Każde przebranie Brenny Mazzoni to efekt wielogodzinnej pracy. Artystka, której profil na Instagramie obserwuje już 112 tys. użytkowników, przygotowuje nie tylko efektowne stroje, ale również dba o pozostałe szczegóły. Dużą uwagę przykłada do makijażu, nie bojąc się przy tym robić cosplay związany z bohaterami znanymi z charakterystycznego wyglądu. Ostatnio artystka stworzyła nową postać, wzorując się na serialu „Gra o tron”. Jej zdjęcie Nocnej Królowej doczekało się wielu polubień oraz komentarz od fanów, którzy docenili kreatywność Mazzoni.

Inny cosplay z „Grą o tron”

Anucha “Cha” Saengchart w 2013 roku stworzył na Facebooku profil „Lowcostcosplay”, gdzie pokazuje zdjęcia swoich niskobudżetowych wcieleń w znanych bohaterów ze świata filmów, bajek i seriali. Jego kreacje cieszą się coraz większą popularnością, a do tej pory Saengchart zgromadził niemal cztery miliony fanów. Ostatnio znowu stało się o nim głośno, ponieważ stworzył cosplay wzorując się na bohaterach „Gry o tron”.

Saengchart nie żartował deklarując, że wszystkie jego wcielenia będą niskobudżetowe. Na jednym ze zdjęć widzimy, jak smoka gra stary but z odklejającą się podeszwą. Na innym za włosy Daenerys służy coś, co wygląda jak końcówka od mopa, a koniem jest... pomalowana na czarno noga. Twórca cosplay'u przeszedł sam siebie wcielając się w Cersei. Do odwzorowania stroju królowej użył podpaski, a Qyburnem została pomalowana ręka Saengcharta.

Inne wcielenia są równie ciekawe, a Saengchart dużo uwagi poświęcił Nocnemu Królowi. Użył przy tym patyczków do uszu, niebieskiej farby oraz cukierków w tym samym kolorze.

