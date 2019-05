„Milionerzy”. Uczestniczka miała 3 koła, odpadła po pierwszym pytaniu

W wyemitowanym we wtorek odcinku grę o milion złotych rozpoczęła Magda Cieszyńska-Klimek z Gdańska. Duże problemy sprawiło uczestniczce już pierwsze pytanie za 500 złotych. Dotyczyło naczynia z sitkiem.

Naczynie z sitkiem:

A: konewka

B: łyżka cedzakowa

C: maszynka do mięsa

D: prysznic

Na tym etapie gry uczestniczka programu miała do dyspozycji trzy koła ratunkowe – pytanie do publiczności, pół na pół i telefon do przyjaciela. Nie zdecydowała się jednak wykorzystać żadnego z nich. Początkowo wskazywała na konewkę, ale ostatecznie, po namyśle zaznaczyła odpowiedź B – łyżka cedzakowa. Hubert Urbański poinformował Magdę Cieszyńską-Klimek, że nie jest to poprawna odpowiedź. Poprawna odpowiedź na to pytanie to A. Prowadzący wyjaśnił, że chociaż wszystkie wymienione przedmioty mają sitko, to jedynie konewka jest naczyniem.

Teleturniej „Milionerzy” jest emitowany od poniedziałku do czwartku na antenie TVN o godzinie 20.55.

Czytaj także:

Janda udostępniła kontrowersyjną grafikę. „Ta pogarda wobec wyborców PiS jest nie do zniesienia”