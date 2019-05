W „Narcos” przedstawiona jest jako Valeria Valez. Była kochanka Pablo Escobara pozywa Netfliksa

Sprawą zajmuje się sędzia Michael Moore z Sądu Okręgowego na Florydzie. W piątek 24 maja odrzucił on większość roszczeń Virginii Vallejo. O co dokładnie chodzi autorce i byłej dziennikarce? Ma zastrzeżenia co do trzeciego odcinka w pierwszym sezonie serialu „Narcos” . Jak twierdzi od około 4:00 do 5:15 minuty pojawia się na ekranie postać, oparta na niej, w serialu nazwana Valeria Valez. Dochodzi wówczas do intymnego spotkania tej kobiety z Escobarem, podczas którego używany jest rewolwer. Według Vallejo scena ta nie oddaje prawdziwych wydarzeń, a jest po części oparta na książce „Kochając Pabla. Nienawidząc Escobara” . W tym wypadku sędzia zgodził się z oskarżeniami kobiety.

Vallejo miała jednak zastrzeżenia do dwóch innych scen – jednej przedstawiającej moment poznania żony Escobara z Vallejo, a drugiej pokazującej niesławny atak M-19 na Pałac Sprawiedliwości w Kolumbii. W pierwszym przypadku sędzia Moore stwierdził, że Vallejo nie dostarczyła wystarczających dowodów na to, że spotkanie wyglądało inaczej i nie opisała tego szczegółowo w pozwie. Jeżeli chodzi o atak, była dziennikarka podkreślała, że gdy publikowała książkę, nie było jasne, czy Escobar miał z nim coś wspólnego. Sędzia stwierdził, że „powód nie stwierdził jasno, że »Narcos« przedstawia jakiekolwiek zdarzenia, poza faktami w tym odcinku” .

Wszystko wskazuje na to, że Vallejo nie sformułowała także właściwie swoich roszczeń dotyczących ludzi, których oskarża. „Powód co najwyżej twierdzi, że inni mogli być zdezorientowani przez to, jak przedstawiony został jej związek z Escobarem, jednak nie przypisuje całego zamieszania oskarżonym” – napisał sędzia, odrzucając jej roszczenia. „Postać Valerii Vales jest artystycznie istotna dla »Narcos« i nie jest jednoznacznie myląca” – zaznaczył.

Virginia Vallejo pracuje obecnie w Russia Today.

