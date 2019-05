Dagmara Kaźmierska z programu „Królowe życia” miała wypadek. „O mały włos już by mnie nie było”

W komentarzu do zdjęcia Dagmara Kaźmierska napisała, że miała wypadek samochodowy, w wyniku którego złamała obydwie nogi. „Aniołki Moje Całuję i pozdrawiam Was z całego serca! Pamiętajcie nic ważniejszego nad miłość, rodzinę i zdrowie. Przychodzi moment i możemy to wszystko stracić. O mały włos już by mnie nie było i bawilibyście się na mojej stypie. Ale jeszcze troszkę się ze mną pomęczycie. Buziaki i celebrujcie każdą chwilę życia, bo nigdy nic nie wiadomo”... – napisała.

Portal Fakt.pl podaje, że Kaźmierska z nieznanych przyczyn zjechała swoim samochodem z drogi i uderzyła w betonowy element konstrukcyjny. – 25 maja o godz. 11.20 na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szalejów Górny, w powiecie Kłodzkim doszło do wypadku. Kierująca mercedesem kobieta z nieustalonych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w betonowy przepust. W wyniku wypadku kierująca pojazdem kobieta doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku – przekazała w rozmowie z portalem Wioletta Martuszewska, rzecznik prasowy policji Kłodzku.