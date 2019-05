Córka Kim Basinger i Aleca Baldwina gwiazdą pokazu mody... niemieckiego supermarketu

Galeria:

Ireland Basinger Baldwin - córka Aleca Baldwina i Kim Basinger jest modelką

23-latka zaprezentowała się we wtorek w Monachium na pokazie marki, która słynie głównie jako sieć sklepów spożywczo-przemysłowych. W marketach dostępna jest także odzież i to właśnie tę część asortymentu niemieckiej firmy prezentowała Ireland Baldwin. Co ciekawe, na wybiegu towarzyszyła jej była żona Erosa Ramazzottiego, Michelle Hunziker. Obie wystąpiły w plażowych sukienkach, które wkrótce będzie można nabyć w sklepach sieci Aldi.

Ireland Baldwin to córka pary gwiazd lat 90. - Aleca Baldwina i Kim Basinger. 23-letnia obecnie modelka i aktorka od wielu lat próbuje swoich sił w show biznesie. W 2013 roku podpisała kontrakt z agencją IMG Models. Od tamtego czasu jej zdjęcia ukazywały się na okładkach m.in. New York Post, W Magazine czy Vanity Fair, bułgarskiej edycji Elle czy meksykańskiej Marie Claire.