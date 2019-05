„Milionerzy”. Co miłuje Pan w Psalmie 33? Uczestnik mówi o... polityce

We wczorajszym odcinku programu grę o milion złotych rozpoczął Tomasz Pińczewski z Warszawy. Jedno z pytań zaskoczyło uczestnika. Dotyczyło treści psalmu.

Co miłuje Pan w Psalmie 33?

A: nowoczesną

B: solidarną Polskę

C: wolnych i solidarnych

D: prawo i sprawiedliwość

Uczestnik miał pewne wątpliwości. Sądził, że pytanie może dotyczyć „politologii a nie teologii”, ponieważ wszystkie warianty odpowiedzi to nazwy partii politycznych. Tomasz Pińczewski miał do dyspozycji trzy koła ratunkowe: pół na pół, telefon do przyjaciela, pytanie do publiczności. Zdecydował się skorzystać z tego ostatniego.

Większość zgromadzonych w studiu (60 proc.) wskazało odpowiedź D jako poprawną. 25 proc. publiczności zaznaczyło wariant C, 12 proc. odpowiedź B, a pozostali uznali wariant A za właściwy. Uczestnik zdecydował się zaufać wskazaniu większości publiczności i zaznaczył odpowiedź D, która okazała się poprawna.

Teleturniej „Milionerzy” jest emitowany od poniedziałku do czwartku na antenie TVN o godzinie 20.55.

