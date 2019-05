Współpraca TVP i Netfliksa? Możliwy nawet wspólny serial

Z ustaleń branżowego serwisu wynika, że chodzi nie tylko o udostępnianie własnych produkcji na popularnej platformie streamingowej, ale też współpracę w zakresie koprodukcji seriali. Obecnie mają trwać ustalenia szczegółów, m.in. tego, które pozycje z listy TVP miałyby się znaleźć na Netfliksie. Oznaczałoby to zmianę strategii, bowiem do tej pory zarząd zakładał, że telewizja publiczna nie udostępnia swoich produkcji innym podmiotom z rynku VOD.

To jednak nie koniec. „Dziennik Gazeta Prawna” informował bowiem, że jest szansa na wspólną produkcję pod szyldem TVP i Netfliksa. Chodzi o serialową ekranizację powieści „Erynie” Marka Krajewskiego.

Dotychczas jedynym polskim serialem z metką popularnej platformy jest „1983” . Jeśli chodzi o polskie podmioty, Netflix współpracuje też ze spółką Next Film należącą do Agory. Dystrybuowane przez nią filmy mają trafiać do bazy serwisu streamingowego.

Czytaj także:

Bezpłatny okres próbny jednak dostępny w Polsce? Netflix wyjaśnia